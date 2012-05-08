家有儿童走失 应用程序或许能帮忙

亚马逊云服务发生故障 部分媒体与网站浏览受影响
路透旧金山2月28日 - 透过亚马逊(Amazon.com) 颇受欢迎的云业务提供数据服务的媒体与其他网站周二发生故障，部分上网者受影响。亚马逊则表示，云业务出现技术问题。
路透多伦多5月7日电（记者 Natasha Baker）---如果孩子彻夜未归并数日不见踪影，这无疑是父母最大的噩梦。
今年早些时候，亚特兰大一名14岁的男童走失，他的母亲使用一款名为Family Tracker的智能手机应用程序找到了他的行踪。
另外还有几款应用程序能够帮助父母追踪到孩子的位置。
“你可以看到亲人的位置，无需打电话或打扰他们。”Family Tracker程序开发企业LogSat的Roberto Franceschetti说道。该程序拥有超过10万名用户，可在全球范围内使用。
父母可以在地图上找到孩子的位置，发送信息，甚至远程触发电话上的警报。
为了追踪到孩子，父母并不需要拥有智能手机，使用网络就可以，只要被追踪的电话开启了相关应用程序。该程序可以在iPhone或Android系统上运行。
Family Tracker还有另一项服务功能，也就是保留两周内这款软件产生的所有数据记录。正是在这项功能的帮助下，亚特兰大失踪的那名男孩失而复还。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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