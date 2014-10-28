新应用助力用户寻找城市和国家不为人知的精华

路透多伦多10月27日（记者 Natasha Baker） - 新应用帮助用户分享全球各国和各城市的景象和不为人知的精华信息，让其他用户得以从他们的知识中获益。

Findery是一款免费应用，iPhone和Android手机都可安装，用户可以浏览喜爱地点的信息和故事，比如建筑物、海滩或是埃菲尔铁塔等地标性建筑。

“我们希望将好奇和探险带入日常生活中，”Findery创始人兼首席执行官Caterina Fake说道。

当用户打开应用后，他们可以阅读笔记和提示，或是浏览附近地点的照片和视频，这些都可以在地图上观看。

“我站在一栋经过了无数次的建筑物前，发现Ann Rice在那里写下了

《夜访吸血鬼》（Interview with a Vampire），”Fake称。

该应用包含大量有关纽约、旧金山等城市和全球各国的信息。

Findery和其他应用意在增强旅行体验。

维基百科(Wikipedia)近期再次在其iOS和Android应用中推出了Nearby功能，向用户展示附近地点的入口、地标、历史事件和名胜等。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。