智能机借助应用可变身家用监控系统

(本文由路透中文网编译提供)

路透多伦多5月6日 - 还在为上班时狗狗在家捣乱而烦恼？外出度假时担心家里安全？如今有些手机应用可让旧的智能手机变成远程摄像头，供家庭监控系统使用。

Presence是一款上月晚些时候发布的应用，可让闲置的iPhone、iPad及iPod Touch变身为免费的监控摄像头，提供实时视频和音频流、运动检测和通知。

“我们提供了一款廉价的安全系统，您可用来监控家里的情况、留意孩子、猫和老人的情况，或者是将其用作保姆摄像头，”位于加利福尼亚的People Power的首席执行官Gene Wang说道。

Gene Wang指出，与价格高昂、安装使用需要专业知识的传统监控系统不同的是，Presence是一款容易上手的免费系统，只需下载和配置应用便可使用。

以两部iPhone手机为例，用户在手机上安装Presence并登陆账号，然后便可用一部手机上的该应用进行摄像，用另一部手机的该应用查看视频。

Gene Wang补充说，许多人用新手机淘汰了旧的智能手机，而这样的监控系统可让旧手机得到很好的利用。

其他一些应用也有类似的功能。AirBeam是一款iOS视频监控应用，可让用户通过网站获得视频。（完）