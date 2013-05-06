智能机借助应用可变身家用监控系统

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透多伦多5月6日 - 还在为上班时狗狗在家捣乱而烦恼？外出度假时担心家里安全？如今有些手机应用可让旧的智能手机变成远程摄像头，供家庭监控系统使用。
Presence是一款上月晚些时候发布的应用，可让闲置的iPhone、iPad及iPod Touch变身为免费的监控摄像头，提供实时视频和音频流、运动检测和通知。
“我们提供了一款廉价的安全系统，您可用来监控家里的情况、留意孩子、猫和老人的情况，或者是将其用作保姆摄像头，”位于加利福尼亚的People Power的首席执行官Gene Wang说道。
Gene Wang指出，与价格高昂、安装使用需要专业知识的传统监控系统不同的是，Presence是一款容易上手的免费系统，只需下载和配置应用便可使用。
以两部iPhone手机为例，用户在手机上安装Presence并登陆账号，然后便可用一部手机上的该应用进行摄像，用另一部手机的该应用查看视频。
Gene Wang补充说，许多人用新手机淘汰了旧的智能手机，而这样的监控系统可让旧手机得到很好的利用。
其他一些应用也有类似的功能。AirBeam是一款iOS视频监控应用，可让用户通过网站获得视频。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币