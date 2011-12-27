Path软件让社交网络更个人私密化

路透多伦多12月26日电（记者 Natasha Baker）---只想与少数朋友、而不是一大群人分享生活片段吗？应用程序Path或能帮你解决问题。

该程序的设计初衷是为与家人和密友分享照片和视频，本月作为"智能杂志"重新发布，旨在让用户分享更多生活。

Path副总裁范霍恩（Matt Van Horn）表示："因为Path是与密友和家人间建立的小型社交网络，所以人们乐于分享更加私人化的内容。"

他还指出，尽管生活有些细节或看似平凡，但与关系密切的人分享时，会呈现出不同的光彩。

"一张与姐姐在门廊照的照片，如果发在大型社交网络上，可能不那麽有趣。但如果你的妈妈，在另一个城市看到这张照片，将产生神奇的效果。"

Path软件还会了解用户习惯，例如，最喜欢的地方，并能辨别差异，发布到用户路径上，使社交圈好友看到。

受牛津大学教授、人类学家邓巴（Robin Dunbar）的启发，Path将用户的社交好友上限设为150人。这被认为是人际圈可信赖人数的上限。

Path可安装在iOS和Android设备上，还与Twitter、Facebook、Foursquare和Tumblr整合，允许在多个社交网上发布信息。

范霍恩表示："Facebook改变了世界。人们第一次在网上留下真实姓名，与每个接触过的人取得联系。"

"但我们相信，社交网下一阶段将变得个人化。"（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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