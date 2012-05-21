iPhone新应用帮你实时认出朋友的脸

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透多伦多5月21日电(记者 Natasha Baker)---想象一下，你和一群朋友照了一张合影，而你的智能手机立刻便可识别出照片中的每个人，这该多么神奇。
一款名为KLiK的iPhone应用能够实时进行面部识别，自动辨认出照片中的人并标注名字。
面部识别技术平台Face.com的执行长Gil Hirsch表示：“我们注意到，在派对或各种活动中，人们会拍很多照片，但实际只有很少几张会被标注名字。”该公司推出了这款应用。
该应用通过连接到Facebook扫描用户朋友的照片，建立一个面部资料库。用户如果使用该应用拍照，或者上传照片，该应用则能通过将这些照片同资料库相匹配而进行面部识别。
由於该应用依靠与Facebook的连接，因而只有Facebook用户的朋友才能被识别。
但针对不使用Facebook的用户，该应用还有一个学习模式。在该模式下，用户可以拍照并手动输入被拍对象的名字，从而让该应用记住某人是谁。
尽管该应用只能识别Facebook用户的朋友以及用户上传并手动输入了名字的人，但一些批评人士仍对隐私问题表示关切。
Face.com称，KLiK识别的准确率大概为90%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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