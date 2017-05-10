美国热股：苹果收购芬兰睡眠追踪APP公司Beddit，前者股价小跌

标题新闻：英国首相特雷莎梅称政府将致力于继续下调企业税，以推动经济发展和创造就业
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路透5月10日 - 芬兰初创企业Beddit在其官网上宣布，苹果已经对其进行了收购。该公司是一家睡眠追踪APP和硬件设备厂商。
收购的条款未透露，也未能立即联络到两家公司就此置评。
苹果股价周三盘初下跌0.7%，报152.87美元。(完) (编译 王洋; 审校 利棣儿)
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美国国土安全部网络安全执行副次长Jeanatte Manfra 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括