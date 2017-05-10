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货币新闻 | 2017年 5月 10日 星期三 22:02 BJT

美国热股：苹果收购芬兰睡眠追踪APP公司Beddit，前者股价小跌

路透5月10日 - 芬兰初创企业Beddit在其官网上宣布，苹果已经对其进行了收购。该公司是一家睡眠追踪APP和硬件设备厂商。

收购的条款未透露，也未能立即联络到两家公司就此置评。

苹果股价周三盘初下跌0.7%，报152.87美元。(完) (编译 王洋; 审校 利棣儿)
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