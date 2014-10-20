苹果第四季iPhone销售超越市场预期 但iPad销量下滑

2014年9月19日在纽约第五大道拍到的苹果店面。 REUTERS/Adrees Latif

路透旧金山10月20日 - 美国苹果公司(AAPL.O)预计今年年末假日季的业绩将会十分强劲，之前一季该公司iPhone手机销售跳增16%，麦金塔电脑(Mac)出货量增幅也为多年来最强，帮助该公司的季度业绩超越华尔街预测。

苹果周一发布的12月当季营收预估为635-665亿美元，届时其新款iPad平板电脑与iPhone手机将同微软(MSFT.O)以及亚马逊(AMZN.O)的同类消费产品展开激烈竞争。

苹果股价在盘后交易中上涨1.3%至101.10美元左右。

不过，曾经帮助公司在2010年开启主流平板电脑市场的iPad电脑，却连续第三个季度销售下滑。全球平板电脑需求逐步下降，让本来就担心苹果成长放缓的投资者越发忧虑，他们正在等待公司拿出新的产品来为其扩张注入活力。

苹果平板电脑销量较前季减少逾7%至1,230万台，较上年同期下滑13%。

苹果近期同IBM(IBM.N)结盟，以推动对企业客户的平板电脑和手机销量。一些投资者寄望此举或有助于扭转平板电脑销售下滑的势头。

苹果首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)在接受采访时表示，该公司与IBM已经携手签下50家“基础”或者初始客户，二者打算在下月推出首个合作设计的应用软件。

“企业界表现出的兴趣令人难以置信，”梅斯特里说道。

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**新款iPhone销售火爆**

不过，苹果的命运仍主要取决于iPhone，以及公司再度利用新科技产品重新定义市场的能力。苹果进军可穿戴产品市场的开山之作--Apple Watch要到2015年才会上市。

iPhone 6和iPhone 6 Plus于9月开始预售，帮助公司该季营收跳增12.2%，至421.2亿美元。这超过了华尔街分析师平均预期的约399亿美元。

新款iPhone取得了苹果最佳的新品销售成绩，扶助提振9月当季的智能手机整体销量增至3,927万部，高于华尔街部分人士预期的约3,800万部。

新款iPhone上周才在中国大陆开卖，但梅斯特里接受采访时称，新产品销量已经超过了上一款产品。

麦金塔电脑销量增长21%至550万台，亦创2011年12月当季以来最大百分比增幅。(完)

(编译 郑茵/孙茉莉/许娜；审校 徐文焰)

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