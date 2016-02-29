苹果执行长库克承诺将提高年度股利

路透2月26日 - 苹果执行长库克(Tim Cook)周五表示，苹果(AAPL.O)承诺提高年度股利，此举旨在取悦投资者，但这也表明这家全球最知名的科技公司或许不再是成长股。

随着外界愈来愈担心iPhone的销售成长可能后继乏力，在过去约六个月中，美国主要的成长型共同基金一直是苹果股票的最大卖家之一，这也引发外界揣测苹果蓬勃增长的日子已经屈指可数了。

1月时，苹果预估营收将出现13年来首见的下滑，并公布史上最低的iPhone出货增幅，因关键的中国市场出现转弱迹象。

苹果股价周五收报96.91美元。其股价已较10个月前的高点下跌了约25%。

苹果自1995年停止派发定期现金股利之后，在2012年恢复派发。去年苹果派发了每股1.98美元或总计114亿美元的现金股利。

库克还在苹果于公司总部举行的年度股东大会上称，苹果“坚决拥护客户的隐私和个人安全。”该公司正与美国政府就是否解锁圣贝纳迪诺枪击案凶嫌Rizwan Farook的iPhone公开进行抗争。

苹果周四递交法律文书，要求加州一家联邦法院撤回上周签发要求其协助解密Rizwan Farook使用的iPhone的命令，称此举将违背言论自由权，违反美国宪法，损害其他苹果用户的安全。

“这是正确的事情，”库克说，“困难吓不倒我们。”

股东并未对苹果的立场提出问题。(完)