苹果执行长库克承诺将提高年度股利

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透2月26日 - 苹果执行长库克(Tim Cook)周五表示，苹果(AAPL.O)承诺提高年度股利，此举旨在取悦投资者，但这也表明这家全球最知名的科技公司或许不再是成长股。
随着外界愈来愈担心iPhone的销售成长可能后继乏力，在过去约六个月中，美国主要的成长型共同基金一直是苹果股票的最大卖家之一，这也引发外界揣测苹果蓬勃增长的日子已经屈指可数了。
1月时，苹果预估营收将出现13年来首见的下滑，并公布史上最低的iPhone出货增幅，因关键的中国市场出现转弱迹象。
苹果股价周五收报96.91美元。其股价已较10个月前的高点下跌了约25%。
苹果自1995年停止派发定期现金股利之后，在2012年恢复派发。去年苹果派发了每股1.98美元或总计114亿美元的现金股利。
库克还在苹果于公司总部举行的年度股东大会上称，苹果“坚决拥护客户的隐私和个人安全。”该公司正与美国政府就是否解锁圣贝纳迪诺枪击案凶嫌Rizwan Farook的iPhone公开进行抗争。
苹果周四递交法律文书，要求加州一家联邦法院撤回上周签发要求其协助解密Rizwan Farook使用的iPhone的命令，称此举将违背言论自由权，违反美国宪法，损害其他苹果用户的安全。
“这是正确的事情，”库克说，“困难吓不倒我们。”
股东并未对苹果的立场提出问题。(完)
(编译 戴素萍/汪红英；审校 李婷仪)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
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