三星电子上诉成功 与苹果专利战获得重要胜利

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透2月26日 - 美国上诉法院周五推翻一项裁定三星电子侵权须支付苹果1.20亿美元的判决，三星电子(005930.KS)在与苹果(AAPL.O)之间的专利诉讼战中最终获得一场重要胜利。
美国华盛顿联邦巡回上诉法院称，三星电子并未侵犯苹果的“快速连结”专利，而苹果另外两项涵盖iPhone滑动解锁及自动修正功能的专利则被判定无效。该法院并称苹果侵犯了一项三星电子的专利。
三星电子发言人在声明中称，“今日的裁决是消费者选择权的一大胜利，并且让竞争回归其应该在的位置--市场，而不是法院。”
苹果发言人则拒绝置评。
苹果与三星多年来为争夺移动设备技术专利而互相缠讼。大多数时候苹果占据上风。去年12月，三星因另一项专利诉讼案被判定需支付苹果5.482亿美元，三星已就该案提出上诉。
上诉法院称，三星并未以相同的技术来侦测和连结特定数据，并称苹果其他的专利与先前已知的发明相较并无特殊之处，不应被授予专利。
芝加哥一位专利律师Bradley Hulbert称，此项裁决显然表明苹果不是所向无敌的，别的操作系统不会被击垮。这对三星来说，有巨大的心理及市场效益。”
Rutgers法学院教授Michael Carrier说，苹果把事情闹上法庭赌一把，但“今日的裁决显示专利战根本不值得。”(完)
(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。