三星电子上诉成功 与苹果专利战获得重要胜利

路透2月26日 - 美国上诉法院周五推翻一项裁定三星电子侵权须支付苹果1.20亿美元的判决，三星电子(005930.KS)在与苹果(AAPL.O)之间的专利诉讼战中最终获得一场重要胜利。

美国华盛顿联邦巡回上诉法院称，三星电子并未侵犯苹果的“快速连结”专利，而苹果另外两项涵盖iPhone滑动解锁及自动修正功能的专利则被判定无效。该法院并称苹果侵犯了一项三星电子的专利。

三星电子发言人在声明中称，“今日的裁决是消费者选择权的一大胜利，并且让竞争回归其应该在的位置--市场，而不是法院。”

苹果发言人则拒绝置评。

苹果与三星多年来为争夺移动设备技术专利而互相缠讼。大多数时候苹果占据上风。去年12月，三星因另一项专利诉讼案被判定需支付苹果5.482亿美元，三星已就该案提出上诉。

上诉法院称，三星并未以相同的技术来侦测和连结特定数据，并称苹果其他的专利与先前已知的发明相较并无特殊之处，不应被授予专利。

芝加哥一位专利律师Bradley Hulbert称，此项裁决显然表明苹果不是所向无敌的，别的操作系统不会被击垮。这对三星来说，有巨大的心理及市场效益。”

Rutgers法学院教授Michael Carrier说，苹果把事情闹上法庭赌一把，但“今日的裁决显示专利战根本不值得。”(完)