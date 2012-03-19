苹果95年以来首次派息

苹果公司执行长库克从乔布斯手中接过帅印后迅速行动，决定派发季度股息和回购股票，满足投资者一个长期愿望。苹果将为此举在三年内付出450亿美元。这是这家全球最有价值公司自1995年以来首次派息，7月开始每季派发每股2.65美元，并从下一财政年度开始回购最多达100亿美元的股票。路透