苹果请求法庭驳回电池厂商A123提起的“挖人”诉讼

路透3月10日 - 美国一家法庭的文件显示，苹果(AAPL.O)周二请求法庭驳回电池厂商A123 systems针对被苹果挖走的工程师的民事诉讼，称A123的指控猜测性太强。

苹果正在研究生产电动汽车，不断招募精通汽车系统的工程师。A123的诉状称，苹果大概从2014年6月开始大举挖角A123的工程师，而这些工程师是该公司一些最重要项目的中坚。

上周苹果要求延长应讼期限，因为双方正在尝试和解。最新文件没有提供相关磋商的最新情况。

一名A123发言人拒绝置评；记者未能立即联络到苹果的代表置评。

A123于今年2月将苹果和五名前A123员工告上法庭，指控这些员工违反合同规定，并提出其他几项指控。

苹果在周二的诉求中表示，A123并未提供足够的具体证明以便法庭继续受理。

“在没有其他更多证据的情况下，苹果雇用五名A123员工一事，不能证明存在不当手段或动机，无法支持有关不法干涉合同关系或‘挖角’ 的控诉，”苹果在提交法庭的文件中表示。

A123 Systems是工业用锂离子电池制造商先驱。该公司在2012年声请破产，持续出售资产。

锂离子电池科技的应用范围广泛，从电脑到飞机无所不包，但A123专门从事可用于汽车等大型机器的大电池。A123并未明确指出投奔苹果的这些工程师的研究项目。

苹果在周二的文件中表示，A123的控告中没有任何内容指出这些工程师正在研发将与A123竞争的产品。(完)

(编译 王颖/陈宗琦；审校 张涛)

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