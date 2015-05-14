苹果和A123就电池项目挖角诉讼案接近达成和解

路透旧金山5月13日 - 正在研究生产电动汽车的苹果公司(AAPL.O)和电池制造商A123 Systems就一项法律纠纷接近达成和解。A123此前状告苹果挖角其员工组建大型电池项目。

A123主要生产用于电动汽车的电池。该公司今年2月向马萨诸塞州联邦法院递交起诉书，指控苹果大概从2014年6月开始大举挖角A123的工程师，而这些工程师是该公司一些最重要项目的中坚。但苹果予以了否认。

该电池生产商在周一披露的法院文件中称，双方已达成一项和解协议，正在确定最终细节。

两家公司均未立即回应置评请求。其中，苹果律师未立即答复，而A123律师Michael Rosen拒绝置评。

A123 Systems是工业用锂离子电池制造商先驱，曾接受2.59亿美元的联邦政府拨款。该公司2012年申请破产，之后在陆续出售资产。(完)

(编译 刘秀红；审校 白云)

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