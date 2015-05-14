苹果和A123就电池项目挖角诉讼案接近达成和解

亚洲股市回落 但周线料录得涨幅
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。
路透旧金山5月13日 - 正在研究生产电动汽车的苹果公司(AAPL.O)和电池制造商A123 Systems就一项法律纠纷接近达成和解。A123此前状告苹果挖角其员工组建大型电池项目。
A123主要生产用于电动汽车的电池。该公司今年2月向马萨诸塞州联邦法院递交起诉书，指控苹果大概从2014年6月开始大举挖角A123的工程师，而这些工程师是该公司一些最重要项目的中坚。但苹果予以了否认。
该电池生产商在周一披露的法院文件中称，双方已达成一项和解协议，正在确定最终细节。
两家公司均未立即回应置评请求。其中，苹果律师未立即答复，而A123律师Michael Rosen拒绝置评。
A123 Systems是工业用锂离子电池制造商先驱，曾接受2.59亿美元的联邦政府拨款。该公司2012年申请破产，之后在陆续出售资产。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。
路透新加坡5月12日 - 国际能源署(IEA)将检讨其电动车(EV)使用及石油需求预估，因印度与中国近来皆提出有利于使用汽油以外替代能源的电动汽车与车辆的新政策。
路透首尔5月12日 - 韩国现代汽车和起亚汽车周五称，将在韩国召回24万辆汽车。之前，韩国国土交通部因举报者披露的安全缺陷问题而发布了首项强制召回令。