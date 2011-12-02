苹果Siri无法搜寻堕胎诊所引争议

路透旧金山12月1日电---苹果(AAPL.O)备受欢迎的语音软件Siri，正面临问世以来首个重大争议，堕胎权利倡导者称该软件未尊重他们的权利。

Siri是苹果新款iPhone 4S最受欢迎的功能之一，但因不提供堕胎诊所的资讯，招致美国一些网民和全国堕胎与生育权利行动联盟（NARAL）的指责。

NARAL主席基南（Nancy Keenan）向苹果执行长库克（Tim Cook）发邮件抱怨称："有时候，Siri无法向用户提供精确或完整的女性生殖健康服务。"

苹果称Siri不能搜集某些信息并非蓄意为之，而是因为软件还处於测试阶段，存有缺陷在所难免。

苹果发言人哈里森（Natalie Harrison）称："我们的用户想用Siri找到各类信息，它确实能找到很多，但并非总能如用户所愿。这些并不是想要故意冒犯任何人，只是意味着，Siri正在从测试版向最终产品过渡，这期间我们可以发现需要改进的地方，然後在接下来几周加以改进。"

库克也用类似声明向基南作出回复，NARAL将回复邮件发布在其网站上。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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