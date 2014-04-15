苹果在配合反垄断法规上已有好的开始--监察人士

路透纽约4月14日 -一名法院指派的监察人士周一表示，苹果(AAPL.O)在强化配合反垄断法规上已经有了“好的开始”，但还需要更加努力；去年该公司被判定共谋提高电子书价格。

监察人士Michael Bromwich在首度发布的报告中作出以上评估，他认为在苹果寻求上诉的同时，他已经成为苹果艰苦搏斗的对象之一，力图使他无法推进其工作。

在这份递交纽约地方法院的77页报告中，Bromwich称苹果要求中止他工作的请求在2月遭一联邦上诉法院驳回，在那之后他的团队与苹果间的关系已经有了“明显改善”。

但Bromwich指出，虽然对于美国地方法官Denise Cote要求强化配合反垄断法规的命令，苹果已经有所进展，但他的团队访查到苹果员工的人数仍寥寥无几。

Bromwich称，监察小组在与苹果高阶员工洽谈上一直未有成果，“要完成监察任务还得要搜集大量的讯息，但这部分也付之阙如”。

Bromwich写道，“根据苹果至今提供的资料，我们认为苹果在强化配合反垄断法令上已经有了好的开始，但还有许多工作要做。”

一名苹果的律师拒绝置评。美国司法部一名发言人并未立即回应置评请求。

Bromwich先前担任司法部督察员，在10月受法官Cote指派监察苹果，而在这之前三个月Cote在民事反垄断案中判定苹果违法。(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

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