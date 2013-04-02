苹果向中国消费者致歉 调整售后维修政策

3月28日在北京拍到的一家苹果专卖店内的图片。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京/旧金山4月1日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)执行长库克(Tim Cook)周一向中国顾客道歉，调整在华保修政策。此前两周多时间里，中国国有媒体接连谴责苹果在华售后服务。

从中国中央电视台到人民日报等国有媒体都在批评苹果“傲慢”，抗议其在中国的一年保修期远低于其他市场。

苹果起初未理会这些批评，但周一承诺将大幅调整客户服务。库克此前称，中国是公司的一个重要市场。

库克在苹果官网发布致中国消费者的一封信，信中写道，“我们意识到，由于在此过程中对外沟通不足而导致外界认为Apple 态度傲慢，不在意或不重视消费者的反馈。对于由此给消费者带来的任何顾虑或误会，我们表示诚挚的歉意。”

库克的道歉凸显中国市场对苹果的重要性。

该国通常是苹果季度财报的最大亮点。包括大陆、台湾和香港的大中华区第一财季营收为73亿美元，较上年同期增长60%。

苹果本月将开始公布在大中华区的季度营收细节。

库克在致歉信中表示，“关于在华运营和沟通还有许多需要我们学习的地方”。

对那些希望从中国经济实力增强和中产阶层壮大中谋利的西方企业而言，中国长期以来都是一个重要市场，但它们在该国运营还面临许多意料之外的困难。

Information Technology and Information Foundation总裁Robert Atkinson称，这次针对苹果的事件可能是中国支持本土企业政策的一部分。

“这确实像是属于中国政府使用越来越多的一项策略，即批评并指出那些在中国实施不公平待遇的主要外资企业。”他说。

此事发生的时间恰逢美国政府指责中国“恶劣的经济和贸易行为，包括网络攻击，”他并表示。(完)

(编译 王丽鑫/梁睿雪; 审校 程琳)

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