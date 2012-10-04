苹果执行长就地图服务缺陷致歉

路透旧金山9月28日电---美国消费电子巨头苹果(AAPL.O)执行长库克(Tim Cook)周五就旗下新的地图服务中出现的重大错误向用户道歉,并建议客户使用谷歌(GOOG.O)等其他公司的地图服务.对苹果而言,这一举措非同寻常.

苹果于本月稍早开始出售iPhone 5并推出iOS 6操作系统时,一道推出自行开发的地图服务.

不过用户抱怨称,新的地图服务包含地理错误与信息断层,也没有谷歌地图那样详尽的公交指引、交通信息与街景图片.苹果的地图服务使用的是荷兰网络导航设备和数码地图供应商TomTom NV(TOM2.AS)的数据.

"我们就该服务给用户带来的失望感到非常抱歉,我们正竭尽全力改善地图服务."库克在公司网站上发表的致客户的公开信中称,并表示该公司"未能"履行提供"最佳用户体验"的承诺.

异乎寻常的是,他还建议在公司致力改善该产品时,客户可以从苹果应用商店中下载竞争对手的地图服务.

"在我们改善地图服务时,您可以尝试从苹果商店中下载并使用其他公司的该项服务,如必应(Bing),MapQuest以及Waze,也可以上谷歌和诺基亚的网页下载地图服务,并在您的手机主屏上创建相关图标."他在信中说.

苹果向来不喜欢替对手的服务招揽顾客,库克公开表达歉意显示出苹果在他上任之後的转变.苹果也额外采取行动,把对手的服务放在苹果商店(Apps Store)的明显位置.

"这有点不寻常,但库克亦想维持苹果提供顾客最佳使用经验的承诺."Sterne Agee分析师Shaw Wu说."苹果的成功关键之一,就是让顾客满意,所以我们认为这是个不错的举动."

"大家忘记了谷歌地图刚开始时,也比不上Mapquest和雅虎地图,"他说.

苹果自家的地图在6月由软体主管Scott Forstall介绍时功能非常炫,被封为iOS6软体的重要亮点之一.苹果地图来自多家地图服务提供商,包括Waze、Intermap、DigitalGlobe和Urban Mapping.

但是iOS6软体推出之後,很快就传出苹果地图服务的错误和缺失.比如说大楼位置不对、城市名称错误.

苹果股价周五在Nasdaq收低2%,报667.10美元.(完)

--编译 徐文焰/李婷仪;审校 孙茉莉

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