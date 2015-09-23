苹果缘何遭袭：网络管控或是推手之一“无知与麻痹”亦难辞其咎

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月23日 - 苹果iOS应用商店首次遭遇大规模攻击或要部分归咎于中国的“长城防火墙”，但专家们认为中国的一些知名科技企业安全程序松懈，加上苹果对中国的应用开发商支持不够，亦难辞其咎。

“我会说这是‘无知加麻痹造成的’，”中国应用开发商Asia Innovations的首席执行官Andy Tian表示。“苹果方面的无知，加上中国企业方面的麻痹。”

中国的一些科技企业因此事声誉受到冲击。一些应用开发商认为，中国对境内互联网的严格管控，以及中国与海外联网的基础设施薄弱导致下载海外内容速度缓慢，是导致发生攻击事件的部分原因。

受攻击事件波及的企业包括腾讯 和滴滴快的，两家公司仅表示问题已修复，用户数据未受影响，并拒绝发表其他评论。

网易 的网易云音乐也受到影响，并已通过新浪微博向用户致歉。

苹果发言人没有回应有关苹果应用审核程序以及中国的应用开发商为何使用非官方Xcode开发工具的问题，但苹果首席营销官席勒周二称苹果计划在中国国内提供Xcode的下载。

一些中国应用开发商向路透表示，他们从非苹果官方的第三方来源下载应用开发工具，是因为国内从苹果位于海外的官方服务器上进行下载速度缓慢。

软件开发人冯大辉称，若苹果早点将Xcode的下载放到中国本地服务器上，此次攻击或可避免。

“对中国开发者的重视程度是不够的，对中国用户也是不够重视的，”冯大辉说道。

但姑且不论他们在中国面临的挑战，许多应用开发商与安全专家称，这些受影响的科技企业自身要为攻击事件承担最多责任。目前为止，受此次攻击波及的大多都是中国企业和用户。

Tasteful首席执行官Eswar Priyadarshan称，他没有见到有任何一家美国应用开发商使用非官方Xcode。Tasteful是一家开发食物和食谱应用的企业。

“这就好比买了一辆丰田车，可是车子安装的却是别人家的引擎一样--这样必然会出毛病，”他说道。(完)