苹果旗下包括App Store在内的数项服务出现问题

亚股和英镑疲软 静待英国首相发布有关退欧的计划
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透6月2日 - 苹果(AAPL.O)周四称，它旗下包括App Store在内的许多服务出现了一些问题。
其它受到影响的服务包括与iCloud有关的应用，还有Mac App Store，以及Photos应用。apple.co/1Uk10Yx
据苹果技术支持网页提供的时间说明，这些问题似乎出现在临近2000GMT时。
“我们正在调查问题，并将在获得更多信息时更新状态，”苹果在官网上表示。(完)
(编译 白云; 审校 张荻)
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。