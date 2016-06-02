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国际财经 | 2016年 6月 3日 星期五 07:26 BJT

苹果旗下包括App Store在内的数项服务出现问题

路透6月2日 - 苹果(AAPL.O)周四称，它旗下包括App Store在内的许多服务出现了一些问题。

其它受到影响的服务包括与iCloud有关的应用，还有Mac App Store，以及Photos应用。apple.co/1Uk10Yx

据苹果技术支持网页提供的时间说明，这些问题似乎出现在临近2000GMT时。

“我们正在调查问题，并将在获得更多信息时更新状态，”苹果在官网上表示。(完)

(编译 白云; 审校 张荻)

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