专访：苹果本周将对欧盟的天价补税裁决提出上诉 慨叹树大招风

路透加州12月19日 - 苹果(AAPL.O)高级主管表示，该公司本周将对欧盟要求其缴纳的140亿美元创纪录税额发起法律挑战，并称欧盟监管当局无视税务专家和公司法，刻意选择方法把罚金搞到最大。

苹果坚定应战的立场，凸显出它对欧盟执委会的不满。欧盟执委会在8月30日要求苹果向爱尔兰补缴至多130亿欧元(138亿美元)税款，因其裁定该公司获得非法国家补助。

欧盟竞争事务执委维斯塔格(Margrethe Vestager)称，苹果在爱尔兰缴纳的税金暗示该公司2014年的税率为0.005%。维斯塔格曾经担任丹麦经济部长。

苹果总顾问Bruce Sewell及苹果首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)在加州的全球总部接受路透专访时表示，公司打算在本周就欧盟执委会的裁决向欧洲第二高等法院提出上诉。

Sewell说，苹果的成功导致公司树大招风。

“这件事就法律层面看，苹果一点儿都称不上特异。由于苹果是头条新闻制造机，所以成了很方便攻击的靶子。这也使得该执委获封2016年丹麦风云人物，”他说。他指的是上月丹麦媒体Berlingske给予的封号。

苹果将告诉法官，欧盟执委会在调查时并未尽职，忽视了爱尔兰当局所引入税务专家的意见。

“目前爱尔兰已提交一位备受尊敬的爱尔兰税务律师的专家意见。对于该意见，执委会不仅没有攻击，据我们所知也没有争辩过。他们甚至可能都没有读过，因为(欧盟决议中)连提都没提过，”Sewell称。

苹果还打算挑战欧盟执委会针对该案的理据，辩称欧盟故意选择“非居民这一疯狂概念”来产生高额罚金。

欧盟可能已使用的其他论据或许是基于转移定价，即一家公司不同部门之间的定价策略，或者企业采取公平独立交易原则(arm's length)，按照非关联企业的方式与关联企业进行买卖。

“这两个其他理论至少还沾点边，但它们所引发的罚金要低得多，”Sewell称。

他并称，苹果不可能遵循欧盟裁定，因为这将意味着爱尔兰将违反过去为居民及非居民企业设定不同规则的税法。

“荒谬的理论”

梅斯特里称欧盟执委会高估了苹果欧洲总部的重要性；苹果欧洲总部位于爱尔兰南部的科克郡。

“(维斯塔格)认为，我们在爱尔兰的缴税基数基本上是我们在美国以外地区的所有获利...而此地并无开发工程，并不为我们创造任何知识产权，”他说道，还称这是个“荒谬的理论。”

Sewell称，苹果希望美国候任总统特朗普实施改革处理避税问题；避税已导致美国企业将数以万亿美元计的获利留在海外。

他表示，欧美税制的差别恰恰产生了现在可被欧盟执委会利用的漏洞。(完)