苹果因安全担忧从苹果商店移除多款应用

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透10月8日 （记者 Julia Love） - 苹果(AAPL.O)周四称，因担忧一些用户个人数据的安全可能会在某些情况下遭到损害，已从苹果商店移除了“一些”应用。
苹果称，这些应用安装了可能会令用户数据落入第三方监控的证书，对用户的数据安全构成了威胁。苹果没有说明存在这种问题的确切应用数量。
“苹果全心致力于保护用户的隐私和安全，”苹果发言人在声明中称。“我们正在与这些应用的开发商展开密切合作，在确保用户隐私和安全不受威胁的前提下，尽快让他们的应用回到苹果商店。”
带有所谓根证书的应用会将用户数据传送到可能遭到分析的服务器。这给网络提供商浏览加密数据提供了可能，用户数据因此可能容易外泄。
遭移除的一款应用名为“Been Choice”，该应用因其具备屏蔽应用内广告的能力而受到欢迎。
苹果发言人称，苹果将发布一个支持页面，以帮助用户从设备上卸载存在问题的应用。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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