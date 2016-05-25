苹果在华增长放缓 寻求开拓印度市场更面临巨大挑战

路透孟买/北京5月24日 （记者 Himank Sharma/Matthew Miller） - 随着iPhone在华销售放缓，苹果(AAPL.O)必须更加认真对待印度市场。投资者原本期待库克为期一周的亚洲之行能刺激苹果股价，但他们却从中窥见了苹果未来面临的巨大挑战。

库克对印度的访问正直苹果应对中国市场放缓的关键时刻。诸多挑战暗示，印度要成为苹果的重要盈利支柱，尚有很长路要走。印度是苹果全球第三大智能手机市场，而中国是其第二大市场。

“随着中国（市场）饱和，各家别无选择，只能考虑印度。苹果的对手们过去两年一直在加强开拓印度市场。苹果正迎头赶上。”Strategy Analytics高级分析师Ville-Petteri Ukonaho说道。

印度拥有13亿人口，平均每10人中只有不到两人拥有一部智能手机，这些数字暗示巨大的潜力。但与苹果享有强劲增长和高利润的其他市场相比，印度这个全球增速最快的重要市场有不同的运行方式。

苹果通常将手机以全价卖给当地电信运营商，这些运营商之后以合约机的方式向消费者打折出售手机。印度市场则截然不同。

“印度的运营商通常几乎不卖手机，手机通过零售端销售，而这些零售端是许许多多不同的小商店。”库克近期对分析师表示。“由于那里的智能手机是低端的，也主要由于当地网络和经济水平，市场潜力一直没那么大。”库克说道，将印度与7-10年前的中国市场相比。

库克与印度两家最大运营商--巴帝电信（Bharti Airtel）(BRTI.NS)和沃达丰(VODA.NS)会面，商讨如何在手机销售方面进行更密切合作，包括合约机模式是否在印度可行。库克称，随着运营商推出4G服务，苹果认为在印度有扩张的机会。

“（库克）此行更多关乎了解印度市场，但也向世界发出苹果已进军印度的信号。”Gartner研究负责人Vishal Tripathi说道。

苹果的另一个挑战，是如何在一个低收入市场销售高端产品。

“印度的收入如此低，以至于并没有太多顾客重视苹果生态系统的完整价值。与中国相比，苹果在印度商店销售Mac电脑和iPad亦需付出更多努力。”Strategy Analytics的Ukonaho说道。

相比中国，印度市场对价格更敏感，大多数印度人买不起苹果相对昂贵的iPhone。据世界银行数据，大多数印度人平均每天生活花费低于3.1美元。

截至2014年，印度人均收入为1,570美元，智能手机平均售价低于90美元，为全球平均水平的三分之一。印度市场增长主要由较便宜的手机驱动。据摩根士丹利，300美元以上的高端智能手机仅占印度手机市场6%，相当于仅600万部。

印度政府拒绝苹果进口并销售二手和翻新iPhone手机的计划，苹果在该市场的增长缓慢。印度市场目前由三星电子(005930.KS)和中国品牌主导。

参与会谈的官员称，库克与印度总理莫迪在会谈中未能解决上述问题，且政府官员敦促苹果在印度建立生产设施，以创造就业、并有助于莫迪的“印度制造”计划。

莫迪的一位助手称，库克与莫迪的会面“极其成功”，并称“现在是苹果谈论其计划的时候了”。

苹果拒绝就库克亚洲之行的成果置评。（完）