苹果未必能轻松摘下亚洲市场肥美果实

对於那些怀疑苹果未来数年能否维持强势增长的人，苹果投资者的答案是：亚洲。亚洲拥有全球约60%的人口，而苹果对这个庞大市场的开发还仅仅是小试身手而已。亚洲的庞大潜力，苹果在本周公布令人惊羡的业绩时也有着墨。

撰稿 Harichandan Arakali/Farah Master

路透班加罗尔/香港1月27日电---对於那些怀疑苹果未来数年能否维持强势增长的人,苹果投资者的答案是:亚洲.

亚洲拥有全球约60%的人口,而苹果对这个庞大市场的开发还仅仅是小试身手而已.亚洲的庞大潜力,苹果在本周公布令人惊羡的业绩时也有着墨.

苹果公布的业绩数字,包括12月当季营收激增70%,获利翻倍,但实际上业绩还没有算进苹果最热卖新产品iPhone 4S在中国的销售.

iPhone 4S直至本月才在中国发售,由於需求远远超过供给,一度甚至引发骚乱.买不到货的消费者朝苹果的北京专卖店扔鸡蛋.

除了中国之外,印度和印尼等几乎尚未开发的亚洲市场也有待苹果涉足,这两个国家总共约有14亿人口.

"我想要iPhone是因为它的生活风格,它是支时尚手机,"雅加达精品店The Goods Dept的19岁店员Dylan表示.

从雅加达、上海、到孟买,和Dylan一样向往苹果产品的好几亿亚洲民众都有一个问题:他们买不起想要的产品.旧版iPhone 4的售价约为830美元,也相当於雅加达一名年轻外汇交易员的两倍月薪.

新兴亚洲各地民众无力购买的这个简单事实,对於苹果在缺乏大举进军新产品领域情况下、还能维持强劲销售增长的信心,已经开始受到考验.尽管苹果股价继续上涨,但市盈率愈来愈低,几年前市盈率约为30倍,而目前仅仅约为15倍.

当苹果在等待亚洲民众收入迎头赶上之时,主要竞争对手--尤其是三星电子(005930.KS),可能以更便宜、且愈来愈优质时尚的产品攻其不备.

印尼目前仍是黑莓机厂商Research in MotionRIM.TO的一个重要据点,根据像Dylan这样的黑莓机用户表示,主要是因为黑莓机价格比较可亲:"如果iPhones变得比较便宜,我会考虑买一个,"他说.

定价在印度也是一大关键.在印度,智能手机的首选是三星、诺基亚NOK1V.HE和RIM的黑莓机.

**苹果信徒**

业界专家表示,苹果可能为巨大的亚洲市场开发一款廉价版iPhone,而无损极高的利润率,不过仍有其他障碍,像新产品与当地电信网络的兼容性,以及如何分销的问题.

例如,中国网络技术还不足以完全支援iPhone和iPad,因此一些使用者无法透过这两种设备漫游互联网,除非是利用咖啡店或酒店的WiFi热点连网.

中国最大通信服务提供商中国移动(0941.HK)拥有逾6亿用户,但可能要等到今年底或2013年,才有足以搭配的商用技术服务.

印度也存在网络问题.3G电信服务在当地才刚刚开始推出,而苹果已准备在发达市场推行4G技术.

即使克服了亚洲市场的网络技术障碍,苹果仍需要迎合亚洲对於预付费手机的偏好.消费者倾向不选择绑约12个月或两年,而电信商比较可能为绑约客户补贴iPhone费用,协助提高销量.

**静观其变**

尽管迹象显示亚洲市场并非那麽容易让苹果攻城掠地,部分业界分析师仍然相信,亚洲消费者对於iPhone趋之若鹜的集体渴望终将得到满足,而苹果的获利将因此持续大幅增长.

中国手机用户超过9.50亿人,比全欧洲的人口还要多,而且中国经济15年内可能超过美国而居全球之冠.

巴克莱资本表示,在中国和香港的六家专卖店,是苹果全球客流量最大分店、营收最佳的店面,透露出未来几年苹果的发展潜力.

"网络不兼容和其他问题可能会很快得到解决.我不认为这是会构成真正障碍的问题,"摩根大通驻香港分析师Gokul Hariharan称.

"定价可能需要逐渐下调以达到市场普及,不过目前我认为这个品牌基本上被看作是一种梦想品牌...即使是10-15%普及率,实际上已经是很高的数字."

扣除日本的成熟型市场,苹果目前在亚太地区整体销售,在集团销售占不到五分之一,而且苹果销量最好的iPhone普及率还落後最大对手三星.

一些分析师认为,这是苹果公司面临的最大风险:在苹果等待亚洲消费者精打细算存钱购买一部iPhone手机或一台iPad平板电脑之时,这些消费者可能反而变心爱上其他产品,像是三星的Galaxy智能手机和平板电脑.

自2010年第一季以来,苹果在中国智能手机市场的份额已增长逾一倍,但同期间三星的市场份额猛增逾三倍.三星近期超过苹果成为全球最大智能手机厂商.

其他虎视眈眈的竞争者也在摩拳擦掌,瞄准中国和其他亚洲新兴市场.

中国本土厂商--华为技术HWT.UL和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)正在推出价格不到2,000元人民币(320美元)的手机,是基本型iPhone 4一半价格.

**苹果觊觎亚洲市场**

苹果公司新执行长库克(Tim Cook)正积极瞄准中国市场,称苹果在中国的经验会帮助公司渗透至其他亚洲新市场.在苹果创始人贾布斯(Steve Jobs)於去年10月去世不久前,库克接任执行长.

苹果暗示,增加合作的电信系统商,可能是在这些国家拓展业务的途径之一,但苹果尚未作出任何宣布.

一些分析师指出,苹果需要加快亚洲业务扩张步伐,开发较便宜的手机,并与亚洲地区的更多电信系统商开展合作,但他们仍深具信心,相信苹果能征服新市场,继续大步前进.(完)

--编译 李春喜/洪曦/肖群英;审校 蔡美珍

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