苹果攻击目标瞄准三星手机 股价创纪录新高

《路透早报》--2月25日
--周五投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出的疑虑加重，令美元兑日圆跌至逾两周低点，美元指数仅小涨。美国指标10年期公债收益率挫至五周低位，因欧洲政治不确定性和美国数据疲弱。美国股市受防御类股支撑微幅收涨，道指连续第11日创纪录新高。
* 苹果股价触及纪录高位
* 谷歌股价下跌1.3%,三星重挫7.5%
* Android手机厂商可能得重新设计产品--分析师
路透8月27日电---在赢得针对三星电子(005930.KS)的诉讼之後,苹果(AAPL.O)股价周一创下纪录高位.这场官司可能改变移动计算市场的格局.
竞争对手的许多产品在苹果自家地盘长驱直入,苹果毫不犹豫地发起反击,寻求禁止这些产品在美国市场销售.
苹果周一请求初步禁售八款较旧型号的智能手机,包括Galaxy S2和Droid Charge.苹果提起的诉讼涉及28款产品,但其中许多产品在美国市场上已经没有供应.
许多华尔街人士认为,苹果上周五在法院上几乎完胜三星,让苹果声势大振.
"此案的证据及重要性都对苹果大为有利,"Jefferies & Co分析师Peter Misek说,"我们预料,对三星产品发布禁售令的机率达三分之二."
有关禁售令的听证会已定在9月20日举行.若美国地区法官Lucy Koh签发禁售令,三星可能寻求暂缓实施,等候其上诉结果.
分析师称,在苹果9月12日发布iPhone 5手机前夕,该公司上周五赢得的诉讼会增强其优势,并巩固其市场主导地位,因占全球市场三分之二的,使用谷歌(GOOG.O)Android操作系统的手机厂商或将被迫考虑修改设计.
美国法院的陪审团判定,韩国三星电子抄袭苹果热卖的iPhone和iPad关键技术,并要求三星赔偿後者10.5亿美元.该裁定可能导致三星主要产品被直接禁售.
Evercore Partners分析师Mark McKechnie表示,尽管本次诉讼并未涵盖三星旗下Galaxy SIII等新产品,苹果会在近期对这些产品采取行动.
"该禁令有望扩大苹果在美国智能手机市场的份额,我们相信,该裁决或许还会导致三星推迟近期的产品发布,因三星打算让产品设计避开苹果的专利,"Canaccord Genuity分析师在研究报告中称.
**激烈交锋**
苹果股价上涨1.9%,收报675.68美元,苹果市值再增120亿美元.三星股票在韩国市场暴跌7.5%,市值缩水约120亿美元.
"该裁决标志着苹果对Android的重大胜利.目前竞争对手或许要三思,如何与公认的智能移动设备行业创新者开展竞争,"巴克莱分析师Ben Reitzes周一写道.
"若苹果迫使竞争对手有更多创新,或将导致其竞争性产品需要更长时间才能面市,且使得产品开发成本更为高昂."
苹果在2007年以iPhone手机颠覆了智能手机行业,此番胜诉对谷歌构成重大打击,三星产品采用的谷歌Android软件被判定抄袭了苹果专利.谷歌及其硬件合作夥伴,包括该公司旗下摩托罗拉分支,目前在与苹果竞争时恐将面临法律障碍.
谷歌股价收低1.4%至669.22美元.微软(MSFT.O)收高0.4%,诺基亚NOK1V.HE大涨7.7%.如果智能手机厂商开始寻求Android的替代品,微软可能从中受益.而诺基亚则把未来押在了Windows手机上面.
Research in MotionRIM.TORIMM.O盘中一度大涨逾5%,最後收高2%至7.01加元.该公司的市场份额不断被苹果和谷歌侵蚀.
"移动产业变化迅速,包括後来者在内的所有厂商,都依赖几十年前就提出的一些创意,"谷歌在周日的声明中回应道.
"我们与合作夥伴致力於向消费者提供消费得起的创新性产品,我们不希望这种努力受到限制."
三星4-6月手机销量约为5,000万部,几乎是iPhone的两倍.三星将须支付的赔偿金,仅相当於旗下电信部门年营业收入的1.5%.(完)
--编译 张涛/肖群英;审校 张荻
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