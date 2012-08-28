苹果攻击目标瞄准三星手机 股价创纪录新高

2012年8月27日，在柏林拍摄的苹果iPhone 4s和三星Galaxy S手机。摄影： REUTERS/Pawel Kopczynski

* 苹果股价触及纪录高位

* 谷歌股价下跌1.3%,三星重挫7.5%

* Android手机厂商可能得重新设计产品--分析师

路透8月27日电---在赢得针对三星电子(005930.KS)的诉讼之後,苹果(AAPL.O)股价周一创下纪录高位.这场官司可能改变移动计算市场的格局.

竞争对手的许多产品在苹果自家地盘长驱直入,苹果毫不犹豫地发起反击,寻求禁止这些产品在美国市场销售.

苹果周一请求初步禁售八款较旧型号的智能手机,包括Galaxy S2和Droid Charge.苹果提起的诉讼涉及28款产品,但其中许多产品在美国市场上已经没有供应.

许多华尔街人士认为,苹果上周五在法院上几乎完胜三星,让苹果声势大振.

"此案的证据及重要性都对苹果大为有利,"Jefferies & Co分析师Peter Misek说,"我们预料,对三星产品发布禁售令的机率达三分之二."

有关禁售令的听证会已定在9月20日举行.若美国地区法官Lucy Koh签发禁售令,三星可能寻求暂缓实施,等候其上诉结果.

分析师称,在苹果9月12日发布iPhone 5手机前夕,该公司上周五赢得的诉讼会增强其优势,并巩固其市场主导地位,因占全球市场三分之二的,使用谷歌(GOOG.O)Android操作系统的手机厂商或将被迫考虑修改设计.

美国法院的陪审团判定,韩国三星电子抄袭苹果热卖的iPhone和iPad关键技术,并要求三星赔偿後者10.5亿美元.该裁定可能导致三星主要产品被直接禁售.

Evercore Partners分析师Mark McKechnie表示,尽管本次诉讼并未涵盖三星旗下Galaxy SIII等新产品,苹果会在近期对这些产品采取行动.

"该禁令有望扩大苹果在美国智能手机市场的份额,我们相信,该裁决或许还会导致三星推迟近期的产品发布,因三星打算让产品设计避开苹果的专利,"Canaccord Genuity分析师在研究报告中称.

**激烈交锋**

苹果股价上涨1.9%,收报675.68美元,苹果市值再增120亿美元.三星股票在韩国市场暴跌7.5%,市值缩水约120亿美元.

"该裁决标志着苹果对Android的重大胜利.目前竞争对手或许要三思,如何与公认的智能移动设备行业创新者开展竞争,"巴克莱分析师Ben Reitzes周一写道.

"若苹果迫使竞争对手有更多创新,或将导致其竞争性产品需要更长时间才能面市,且使得产品开发成本更为高昂."

苹果在2007年以iPhone手机颠覆了智能手机行业,此番胜诉对谷歌构成重大打击,三星产品采用的谷歌Android软件被判定抄袭了苹果专利.谷歌及其硬件合作夥伴,包括该公司旗下摩托罗拉分支,目前在与苹果竞争时恐将面临法律障碍.

谷歌股价收低1.4%至669.22美元.微软(MSFT.O)收高0.4%,诺基亚NOK1V.HE大涨7.7%.如果智能手机厂商开始寻求Android的替代品,微软可能从中受益.而诺基亚则把未来押在了Windows手机上面.

Research in MotionRIM.TORIMM.O盘中一度大涨逾5%,最後收高2%至7.01加元.该公司的市场份额不断被苹果和谷歌侵蚀.

"移动产业变化迅速,包括後来者在内的所有厂商,都依赖几十年前就提出的一些创意,"谷歌在周日的声明中回应道.

"我们与合作夥伴致力於向消费者提供消费得起的创新性产品,我们不希望这种努力受到限制."

三星4-6月手机销量约为5,000万部,几乎是iPhone的两倍.三星将须支付的赔偿金,仅相当於旗下电信部门年营业收入的1.5%.(完)

--编译 张涛/肖群英;审校 张荻

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