苹果开发者网站遭攻击 不排除数据被盗取可能

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透7月21日 - 苹果开发者网站自上周遭黑客攻击后依然处于关闭状态。入侵者上周进入开发者网站，试图窃取敏感信息，迫使苹果公司检修数据库和服务器软件，以杜绝类似事件。
黑客上周四罕见地对开发者网站发动了网络攻击，当时正值第三方开发者对运行在苹果iOS 7系统上的应用进行测试。
苹果的开发者网站还含有大量加密过的敏感金融信息。
苹果周日表示，目前没有客户信息被盗取，但无法排除某些开发者的名字、邮箱地址或许被盗的可能性。
苹果发言人表示，遭到攻击的网站与任何客户信息都无关联。
如果有数据被盗，目前尚不清楚被盗取的数据量，也不了解攻击者的身份。苹果不会就攻击者的身份置评。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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