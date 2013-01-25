苹果大力审查供应商 发现多起雇用童工问题

1月23日在旧金山一家苹果专卖店拍到的品牌标志。 REUTERS/Robert Galbraith

路透旧金山1月24日（记者 Poornima Gupta/Noel Randewich） - 苹果(AAPL.O)去年加大对主要供应商工作条件的审查力度，发现了多起雇用童工、歧视员工及薪资问题等违规行为。

该公司周四称，2012年对旗下主要供应商共进行了393次审计，较2011年的审计次数提高72%。苹果主要依赖富士康等亚洲供应商组装大多数iPhone和iPad。

最近几年，苹果被外界指责其利润建立在虐待和克扣中国工人工资的基础上。

2010年，富士康工厂被曝接连发生工人自杀事件，这是苹果面临如此指责的导火索，也让外出务工者超时工作、工资低廉、生活条件恶劣等问题引起关注。

苹果现任执行长库克（Tim Cook）上任后，采取新措施改善用工记录并提高透明度，包括对旗下杂乱的供应链进行大范围审查的举措。去年，该公司同意由公平劳工协会（Fair Labor Association）进行独立审查。

苹果高级运营副总裁威廉姆斯（Jeff Williams）周四接受采访时称，公司加大力度解决最棘手的两个问题，分别是确保供应链中没有童工；将周工作时间限制为60个小时。

“我们对供应链进行深入调查以便能发现（童工问题）。一旦发现，我们将确保童工得到照顾，并由供应商处理问题，”威廉姆斯说。

苹果已对中小供应商及三星电子(005930.KS)等大型供应商的工作条件进行了审查，发现95%的供应商遵守避免使用童工的规定。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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