苹果在澳洲被起诉 因锁定第三方修过的iPhone使之“变砖”

路透悉尼4月6日 - 澳洲消费者保障机构周四起诉美国科技巨头苹果(AAPL.O)，指控该公司涉嫌通过软件升级，锁定由第三方修理过破损屏幕的iPhone手机。

澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)在提交给法院的文件中称，苹果通过软件升级，使数百部手机和平板电脑“变砖”无法使用，并以非苹果授权的第三方修理过为由拒绝解锁。

“根据澳洲消费者权益法，消费者的保障权独立于任何制造商的保修条款之外存在，不会因为商品由第三方修理过而终止，”ACCC主席Rod Sims在声明中称。

苹果发言人未立即回复要求置评的电子邮件。

该委员会称，2014年9月至2016年2月期间，下载软件更新并将设备连到电脑的苹果用户收到信息，称设备“无法恢复，并已停止运行”。

文件并称，用户随后要求苹果修理他们的装置，却被告知“没有一家苹果店面有义务或愿意(免费)提供补救”。

该委员会表示，在软件更新及用户将产品交由该公司修理的权利方面，苹果涉及“误导或欺骗行为，并对消费者提出虚假或误导性陈述”。

ACCC称，除了罚款外，该委员会正在寻求禁令、申诉、合规计划要求、纠正通知及成本补偿等。(完)