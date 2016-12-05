苹果雄心勃勃要进军自动驾驶汽车领域

路透华盛顿12月5日 - 苹果(AAPL.O)加入了有关自动驾驶汽车监管的辩论，宣称它对自动化运输的前景感到很兴奋，并呼吁美国监管部门不要限制这种车辆的测试。

苹果产品完整性部门主管Steve Kenner致美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的一封五页的信函，是该公司迄今对自动驾驶技术兴趣的最全面表述。在11月22日Kenner发出这封信之前一年多的时间里，业内一直猜测苹果计划扩张至交通运输领域。

“该公司正在大举投资机器学习和自动化研究，并对自动化系统在很多领域的潜力感到兴奋，包括交通运输领域，”Kenner写道。

“如果能在NHTSA的引导下适当开发，自动化汽车有可能大大提高人类的体验--每年防止上百万起车祸的发生，以及数以千计的人员伤亡，并能使那些无法驾车的人能动起来。”

苹果敦促监管机构不要对自动驾驶汽车的测试施加太多限制，称“对成熟制造商和新入行的参与者应当一视同仁。”

由于在危险情况下将由软件决定采取何种行动，因此苹果表示，某些领域需要特别注意。其中包括“算法决定”对安全的影响、自动化车辆及其拥有者的流动性和合法性、在设计上确保隐私和安全，以及这种汽车对就业和公共空间的影响。(完)