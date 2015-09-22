苹果计划研发电动汽车 以2019年出货为目标--华尔街日报

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透9月21日 - 华尔街日报周一报导，苹果(AAPL.O)已拟订一项研发电动汽车的计划，并将出货日期目标定在2019年。
报导引述熟知此事的消息人士称，这项计划代号为“Titan”，负责这项计划的领导人已获得批准可将原本600人的团队增加两倍。
报导表示，对苹果而言，“出货日期”不见得是客户收到新产品的时间；那也可能是指工程师完成产品主要功能的时间。
根据该报导，苹果花费超过一年的时间研究苹果品牌汽车的可行性，包括与两组加州政府官员进行会议。
消息人士8月对路透表示，苹果正在研发一款汽车及自动驾驶技术，但当时并不清楚苹果是否在设计自动驾驶汽车。
目前尚未立即取得苹果方面的评论。
华尔街日报周一表示，目前苹果首辆电动汽车的研发，不准备做全自动驾驶功能的规划。(完)
(编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。