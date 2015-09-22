苹果计划研发电动汽车 以2019年出货为目标--华尔街日报

路透9月21日 - 华尔街日报周一报导，苹果(AAPL.O)已拟订一项研发电动汽车的计划，并将出货日期目标定在2019年。

报导引述熟知此事的消息人士称，这项计划代号为“Titan”，负责这项计划的领导人已获得批准可将原本600人的团队增加两倍。

报导表示，对苹果而言，“出货日期”不见得是客户收到新产品的时间；那也可能是指工程师完成产品主要功能的时间。

根据该报导，苹果花费超过一年的时间研究苹果品牌汽车的可行性，包括与两组加州政府官员进行会议。

消息人士8月对路透表示，苹果正在研发一款汽车及自动驾驶技术，但当时并不清楚苹果是否在设计自动驾驶汽车。

目前尚未立即取得苹果方面的评论。

华尔街日报周一表示，目前苹果首辆电动汽车的研发，不准备做全自动驾驶功能的规划。(完)