消息人士称苹果可能在研发无人驾驶汽车

路透法兰克福/旧金山2月14日（记者 Edward Taylor/Alexei Oreskovic） - 汽车行业资深消息人士周六称，苹果(AAPL.O)正在将目光从移动设备转向学习如何开发自动驾驶电动汽车，目前正在与车企及汽车供应商方面的专家进行接触。

该消息人士称，苹果正在探索如何打造一款整车，而不是只设计汽车软件或单个零件。“他们（苹果）似乎并不希望从车企得到太多帮助。”

该消息人士表示，苹果正在寻求关于零配件及生产方法的建议，重点放在电动车及车载联网技术上，同时还在研究自动驾驶的可能性。

“全自动驾驶是（汽车行业的）一场演进。车企会通过首先推出联网和半自动驾驶汽车，来逐步启动自动驾驶汽车市场，”该消息人士称。“苹果对可能促使汽车演进的各种方式都感兴趣，其中也包括自动驾驶。”

该消息人士称，苹果是否将打造并发布电动或更先进的自动汽车仍需拭目以待。

苹果在伦敦的一位发言人周六表示不就“传言或揣测”发表评论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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