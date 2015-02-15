美国个股：消息人士称苹果可能在研发无人驾驶汽车

韩国已公布经济指标--2017/5/10
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福/旧金山2月14日 - 汽车行业资深消息人士周六称，苹果 正在将目光从移动设备转向学习如何开发自动驾驶电动汽车，目前正在与车企及汽车供应商方面的专家进行接触。
该消息人士称，苹果正在探索如何打造一款整车，而不是只设计汽车软件或单个零件。“他们（苹果）似乎并不希望从车企得到太多帮助。”
该消息人士表示，苹果正在寻求关于零配件及生产方法的建议，重点放在电动车及车载联网技术上，同时还在研究自动驾驶的可能性。
“全自动驾驶是（汽车行业的）一场演进。车企会通过首先推出联网和半自动驾驶汽车，来逐步启动自动驾驶汽车市场，”该消息人士称。“苹果对可能促使汽车演进的各种方式都感兴趣，其中也包括自动驾驶。”
该消息人士称，苹果是否将打造并发布电动或更先进的自动汽车仍需拭目以待。
苹果在伦敦的一位发言人周六表示不就“传言或揣测”发表评论。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 李婷仪 审校)
路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.