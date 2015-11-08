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货币新闻 | 2015年 11月 8日 星期日 14:43 BJT

标题新闻：美国苹果公司在员工不满其搜包政策而发起的集体诉讼中胜诉

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 王丽鑫；审校 白云)

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