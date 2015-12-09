苹果暂停开发在线电视服务的计划--彭博

路透12月8日 - 据彭博周二报道，苹果(AAPL.O)暂停了提供在线电视直播服务的计划，转而致力于变为一个平台，让传媒公司可通过App商店直接面对消费者。

彭博引述知情人士的话报道称，苹果原计划按照每月30-40美元的价格打包出售约14个频道，但该计划遇到了来自传媒公司的阻力，后者希望将旗下节目卖出更高的价钱。

苹果与美国哥伦比亚广播公司(CBS)(CBS.N)以及21世纪福斯(福克斯) (FOXA.O)就节目许可问题进行了谈判。但根据彭博早先报道，由于缺乏内容，苹果在9月9日的一个活动中取消了宣布上述服务的计划。

彭博称，苹果尚未完全放弃提供互联网电视服务，这种服务正慢慢把观众从传统的电视旁吸引过来。

一苹果发言人对上述报导不予置评。(完)