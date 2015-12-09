苹果暂停开发在线电视服务的计划--彭博

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透12月8日 - 据彭博周二报道，苹果(AAPL.O)暂停了提供在线电视直播服务的计划，转而致力于变为一个平台，让传媒公司可通过App商店直接面对消费者。
彭博引述知情人士的话报道称，苹果原计划按照每月30-40美元的价格打包出售约14个频道，但该计划遇到了来自传媒公司的阻力，后者希望将旗下节目卖出更高的价钱。
苹果与美国哥伦比亚广播公司(CBS)(CBS.N)以及21世纪福斯(福克斯) (FOXA.O)就节目许可问题进行了谈判。但根据彭博早先报道，由于缺乏内容，苹果在9月9日的一个活动中取消了宣布上述服务的计划。
彭博称，苹果尚未完全放弃提供互联网电视服务，这种服务正慢慢把观众从传统的电视旁吸引过来。
一苹果发言人对上述报导不予置评。(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。