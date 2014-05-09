苹果接近收购耳机生产商Beats Electronics--报道

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透5月8日 - 英国金融时报报导称，苹果(AAPL.O)就收购耳机生产商BeatsElectronics接近达成协议，交易总额32亿美元。
报导称，收购Beats将成为苹果最大一宗并购案，交易最早可能在下周公布。Beats还提供音乐串流服务。
路透3月引述消息人士报导，苹果执行长库克曾与Beats执行长会面，洽商与后者规划中的音乐串流服务有关的合作事宜。(完)
(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。