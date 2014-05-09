苹果接近收购耳机生产商Beats Electronics--报道

路透5月8日 - 英国金融时报报导称，苹果(AAPL.O)就收购耳机生产商BeatsElectronics接近达成协议，交易总额32亿美元。

报导称，收购Beats将成为苹果最大一宗并购案，交易最早可能在下周公布。Beats还提供音乐串流服务。

路透3月引述消息人士报导，苹果执行长库克曾与Beats执行长会面，洽商与后者规划中的音乐串流服务有关的合作事宜。(完)

(编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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