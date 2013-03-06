独家：苹果执行长库克与Beats老板讨论音乐串流服务结盟--消息

东芝股东批准拆分芯片业务 为出售铺平道路
路透东京3月30日 - 日本东芝股东周四批准了对旗下NAND快闪记忆体(闪存)业务的拆分计划，为出售这块优质业务铺平道路。
路透旧金山/洛杉矶3月5日 - 三名熟知事况的消息人士向路透表示，苹果(AAPL.O)已经与Beats Electronics LLC洽商潜在合作事宜，与Beats规划中的音乐串流服务有关。Beats是由深具影响力的嘻哈(hip-hop)音乐制作人Dr. Dre及音乐界大人物Jimmy Iovine所创办。
消息人士表示，苹果执行长库克在2月底访问洛杉矶时与Beats执行长会面，以进一步了解Beats公司的“Project Daisy”产品；Beats在1月宣布Project Daisy这个音乐服务，但并未详述细节。
消息人士指出，苹果音乐商城iTunes Music Store主要推手、网路产品主管Eddy Cue也参与了这场会面，而会中库克表达对Daisy运营模式的兴趣，尽管双方并未谈到合作细节。
消息人士称，库克与Iovine的会面是非正式的，同时有涵盖了广泛的音乐相关主题；Iovine同时也是唱片公司Interscope-Geffen-A&M的董事长。
苹果发言人Tom Neumayr及Beats方面均不愿置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 高琦)
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