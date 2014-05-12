焦点：苹果拟买下Beats 打破小型收购传统

图为纽约苹果旗舰店上的苹果公司标识。 REUTERS/Brendan McDermid

路透旧金山5月9日 - 苹果(AAPL.O)计划以32亿美元收购生产耳机并提供音乐流媒体服务的Beats Electronics，这也许预示着苹果将更大胆地运用手中充裕的现金，加大马力进军可穿戴设备领域。

投资者仍在琢磨执行长库克为什么会打破苹果多年来只进行约2亿至4亿美元小型收购的传统。大多数观察人士认为，苹果这么做是为了网罗技术和音乐行业人才，重振电子音乐销售。

苹果股价在这则收购消息传出后首日收低0.4%，报585.50美元，一年多来苹果股价基本上都低于600美元。苹果拒绝对该收购置评，有消息人士指出，这宗交易仍有可能落空。

一些分析师称，收购Beats的计划与苹果向客户提供产品的其它典型努力步调一致，乔布斯生前信奉的关键原则之一就是客户其实自己都不知道自己需要什么。虽然他本人并不是音乐流媒体的粉丝，但他相信音乐是移动体验不可或缺的组成部分。但苹果一年来对音乐流媒体iTunes Radio付诸的努力却基本上没得到认可。

音乐流媒体服务普遍依托软件算法确定音乐播放列表。Beats能提供定制系统生成经过精挑细选的播放列表。分析师指出，由于未来的可穿戴设备能够测量心率、阳光和噪音，苹果有可能根据客户的情绪或活动定制音乐播放推荐列表。

基于智能手表的音乐流媒体服务将在对的时间播放对的曲子，类似于智能手机向“预测模式”或关联动作方向发展。

“现在是关键时刻。他们需要完成好iPhone 6和可穿戴设备的工作，”Cowen & Co分析师Tim Arcuri表示，“这项科技有助于建立一个有别于其他服务商的内容发送机制”。

苹果还可能受益于Beats在酷炫产品方面的名望。Beats这方面要归功于音乐制片人和联合创始人Dr Dre，其在周五宣称自己是嘻哈界的首个亿万富翁。

“其品牌显然将令可穿戴设备充满时尚魅力，不论是佩戴在身后还是手腕上，”Forrester分析师James McQuivey称，“谁会想到，今天戴个硕大而喧闹的耳机也能称作时尚？”

如欲浏览苹果交易历史图表，请点选：link.reuters.com/maw29v

**开启现金大闸**

诚然，Beats的新兴音乐服务和被高度推崇的内容管理系统才诞生几个月而已。

苹果或许是在示意，该公司新近有了动用巨额现金储备的意愿，而非只是用于派息和回购。那些批评苹果过于谨慎的投资者料将对此行为表示欢迎。

对于苹果同业的大手笔收购行为，华尔街向来多抱持宽容的态度。谷歌(GOOG.O)以32亿美元收购Nest、甚至于Facebook(FB.O)钜资收购热门草创企业Whats App及Oculus VR，都受到各界的好评，将之视为对未来各类连结设备的积极押注。

但对于苹果收购Beats的交易，却没有赢得相似的赞美。

“苹果应该去了解谷歌收购Nest的交易，然后说‘我们早该这么做’，”一名矽谷银行界人士表示，“我不禁怀疑这起交易到底是不是苹果最好的现金运用？他们是否认真发展其他事业，以致于这是他们所能提出的最好构想？”

库克先前承诺在今年开创新产品类别，并重新带领科技产业创新风潮，他目前正面临实现承诺的压力。

虽然苹果的实力不容小觑，但该公司在热门产业如社群媒体及云端运算方面仍居于下风。而在谷歌Android系统于新手机市场占有率超过八成的情况下，苹果的iOS平台正面临苦战。

过去几年来，苹果多次挥军社群媒体及行动广告等网路服务，但成果多半好坏不一。

部分人士认为，苹果如今可能运用手上现金采取行动。

“苹果开始收购的事实，让部分人士开始预期接下来该公司会把辛苦赚来的钱花到哪儿去，”McQuivey在一份网志上写到。(完)

(编译 白云/朱晓军/张明钧; 审校 高琦/戴素萍)

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