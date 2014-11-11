独家：苹果计划扩大业务版图 进军企业服务领域

路透旧金山11月10日 - 两名消息人士称，美国苹果公司(AAPL.O)启动迄今为止最为激进的针对企业领域的扩张计划，聘请专门的销售团队与花旗集团(Citigroup)(C.N)等潜在客户洽谈，同时与约十几个软件开发商合作。

专家称，该公司希望能通过进军办公领域，来补偿增长的缓慢减速。曾提振增长的iPad销量已连续三个季度下滑。

在宣布与IBM (IBM.N)合作开发企业客户应用程式，并在设备上进行销售三个月后，苹果挑战行业领军企业惠普(Hewlett-Packard Co.) (HPQ.N)、戴尔(Dell Inc.) DELL.O、甲骨文(Oracle) (ORCL.N)和思爱普(SAP)(SAPG.DE)的计划开始成形。

细节仍然不多，但一些行业专家称，与IMB合作让苹果有机会挑战惠普和戴尔在办公IT业的主导地位，挑战甲骨文和思爱普在办公应用软件领域的控制权。看计划进展的如何，苹果也可能对微软(Microsoft) (MSFT.O)、三星、或谷歌(Google)(GOOG.O)在移动办公应用软件这一新兴领域的努力造成打击。

苹果已与包括ServiceMax与PlanGrid在内的一群创业公司密切合作，这些创业公司专门对美国企业销售应用程式。两位熟知计划的匿名消息人士表示，苹果已经与其他企业用移动应用程式开发商接触，寻求更正式的合作关系。

PlanGrid是建筑业人士专用的移动应用程式，能让使用者分享与浏览蓝图。ServiceMax的移动应用程式，能透过确保正确资讯的取得，让公司便于管理服务技术人员团队。

其中一位消息人士对路透表示，苹果已派出专属的业务团队与多位资讯长商谈。至少已与花旗集团这家金融服务企业会谈签署事宜。

另一名熟知开发商计划的消息人士对路透表示，过去一年，ServiceMax与苹果已经在美国多个地点共同举行了八次晚宴餐会。约25-30位资讯长或“服务长”出席这些联合市场行销与销售的场合。

ServiceMax对于与苹果确切的合作内容拒绝表示意见。PlanGrid亦拒绝评论。

但ServiceMax行销长Stacey Epstein表示，该公司约95%客户使用苹果的装置。每一个新增的客户，通常会下单订购数千组iPhone与iPad。

“服务技术本身有150亿美元的市场规模，”Epstein说，“我们的一个客户可能就有数千名服务技术人员。对苹果而言，这是相当大的市场机会。”

苹果拒绝对此报导表达看法。

**企业需求**

苹果在7月与IBM宣布合作案之后，大部分的计划内容就未对外公开。双方的合作关系不是被喻为梦幻组合，就是被讥为是企业文化迥异的两家公司间充满不确定的联盟。

许多美国企业已为员工配备平板电脑，用途从医药销售到行动会计等范围都有。

“从苹果的观点来看，企业需求这个领域实在是件麻烦事，而且常是非理性的、甚至有点可笑，”Forrester分析师John Rymer说。“他们从没有一个企业模型来因应那个领域，但他们确实想切入，取得想要的市场份额。”

苹果的对手也有相同野心。另外一位熟知内情的消息人士说，三星(005930.KS)正加大力度对企业销售产品。三星延揽前任首席资讯长Robin Bienfait来担此重任，而且也积极物色并购机会。由于这仅属私下谈话，消息人士要求具名。

两名最初的消息人士说，苹果也需要协助才能渗透到企业。苹果也仰赖IBM的预测软体、企业级安全产品及数据分析来建立其即将推出的应用程式。

根据最近更新的苹果支持网站，来自IBM Global Technology Services的人员将为客户提供技术支援，微软与苹果也计划设立一条专用热线。(完)

(编译 王丽馨/陈宗琦/李婷仪 审校 孙茉莉)

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