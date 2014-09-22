最新智能手机APP使盲人“重获视觉”

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山9月20日(记者 Christina Farr/Alexei Oreskovic) - Jonathan Mosen自打出生就看不到东西。一到晚上，他就为邮箱中的打包文件拍照、为儿子的学校报告和冰箱里瓶瓶罐罐上的标签拍照。然后，拜苹果 iPhone手机上一款最新APP所赐，他可以听到相机捕捉到影印文字后转化成的音频。

Mosen表示：“我简直没法儿相信它有这么准确。”

这款最新APP可以让盲人听到影印文字的音频。这款APP自首次推出以来便好评如潮，且被很多人誉为是一款改变了生活的APP。

盲人称，这款名为KNFB Reader的APP将日常生活的便利程度提高到一个新高度，无论是浏览餐馆里的菜单还是教室里的讲义材料。

这款APP售价99美元，是美国盲人联合会与知名人工智能科学家兼谷歌高级雇员Ray Kurzweil长达40年合作的成果。根据公司网站显示，总部位于比利时的公司K-NFB Reading Technology Inc and Sensotec NV主导了这款APP的技术研发。

利用新的模式识别与图像处理技术以及新的智能手机硬件，这款APP可使用户调整相机，然后大声播放影印材料。NFB发言人Chris Danielsen表示，那些拥有可刷新盲文显示器的人可以拍下影印文件的相片，并可几乎在盲文机器上同步显示。（完）