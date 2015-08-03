热点聚焦：苹果宝马酝酿合作 能否珠联璧合引人关注

2015年3月5日在日内瓦车展中拍到的宝马车内部及iPhone手机。 REUTERS/Arnd Wiegmann

路透法兰克福/旧金山7月31日 - 宝马(BMWG.DE)和苹果(AAPL.O)或重新启动先前已暂停的合作案，在此之前，这家全球最顶尖的电子设备厂商高管拜会了全球最大豪车厂商的总部。

两位知情人士对路透表示，苹果执行长库克(Tim Cook)去年访问了宝马的总部，苹果的其它高管则造访了宝马在莱比锡的工厂，以学习后者如何制造电动汽车i3。

一位消息人士称，两家公司的洽商未结出硕果，因为苹果似乎想尝试自己开发一款乘用车。

此外，宝马对于共享生产技术也很谨慎，因为其想避免仅仅成为一家软件或互联网巨擘的供应商。

一位消息人士表示，在这次访问中，苹果高层向宝马董事会成员询问了有关加工制造的详细问题，而宝马高管则暗示准备特许零部件产权。有关此次莱比锡访问的消息是上周首次在德国经理人杂志(Manager Magazin)上披露的。

“我们放弃了传统的车辆生产方式另辟蹊径，让苹果高管印象深刻。这也与他们的行事风格合拍，”宝马一高级消息人士称。

宝马称，目前未与苹果商谈合作开发乘用轿车事宜，而苹果拒绝对此事置评。不过其中一名消息人士称，高层领导人之间的探索性商谈可能在较晚的阶段重新开始。

现在说这将重演硅谷当年的普罗米休斯时刻还为时过早：1979年时，苹果联合创始人乔布斯(Steve Jobs)到访施乐(Xerox) (XRX.N)的帕洛阿尔托研究中心，该中心创造出史上第一个以鼠标驱动的图形使用者介面以及位元映射图形。乔布斯带着重要的灵感离开，五年后推出了麦金塔电脑(Mac)。

宝马已经意识到，下一代汽车的生产必须有更多移动通讯和软件专家的参与。而苹果则是寻找手机以外的市场机会，一直在研究如何生产可自动驾驶的电动汽车。

**高层变动**

自从上次访问之后，宝马汽车的高层发生一些变动：Harald Krueger在5月被任命为首席执行官(CEO)，一位了解他想法的消息人士称，他倾向于在年底前组建自己的团队并制定对宝马的规划，然后再开展新项目。

使情况变得复杂的是，宝马董事会里负责开发的董事Herbert Diess离职。他在与苹果的最初磋商中扮演了重要角色。他在12月加入了大众汽车(VOWG_p.DE)。

Diess负责宝马"i" 系列汽车的开发，该款汽车使用轻质碳纤维制造，并采用了前卫的设计和制造方法。他拒绝就本文置评。

对于谷歌(GOOGL.O)到特斯拉(TSLA.O)等矽谷高科技公司而言，汽车技术已经成为他们大感兴趣的主要领域，谷歌已经制造了一辆自动驾驶概念汽车。

Diess曾表示，由于消费者要求汽车更加智能，同时环保规定也意味着汽车将向低排放的电动和混合动力方向发展，因此德国汽车业需要展开彻底变革。

专家预计，到2030年将只有三分之一的汽车单纯由传统内燃机提供动力；按照汽车制造的时间尺度，距离现在仅仅两代新车的时间。

“这意味着，我们将在两个周期的时间内关闭三分之二的发动机制造业务，”Diess在去年7月的一次小组讨论中表示，并称新型电动车的价值链已经转移，汽车电池主要在亚洲生产。

“第二点是，汽车将越来越智能化，要连入互联网，”Diess还说。“这方面的强手在美国，在软件开发领域。我们在这方面肯定需要找合作伙伴。”

Diess说，德国有两年时间，证明其将在未来的豪车版图上抵御新来的竞争者，守住自己的领土。

**能否进行深度整合？**

宝马等汽车制造商已经开始研发新一代自动驾驶汽车，这些汽车需要以高解析度地图形式来经常更新软体，以便在前方出现事故时重新规划路线。目前该技术的发展，领先了允许其大规模商业应用的法律和监管规定。

今年稍早，宝马研发主管Klaus Froehlich表示，宝马和苹果有很多共同之处，包括关注高端品牌的定位、强调产品的变革以及设计上的审美追求。

当被问及是否有可能进行iPhone等产品以外的深度合作时，Froehlich起初表示，宝马将不会考虑任何迫使其向外部公开核心技术的交易。

Froehlich对路透表示，“我们不会开放我们的生态系统(eco system)来进行合作，但我们会找出其他方式，因为我们互相尊重。”

Froehlich并指出，在考虑参加任何策略性合作计划时，宝马会以客户需求及公司核心优势为重要考量。

宝马董事会成员Peter Schwarzenbauer负责旗下Mini品牌及数码服务，他在今年稍早一篇专访中，拒绝评论可能与苹果洽谈一事。

但他指出：“两个世界正在交会冲撞。我们的世界专注于硬体，而且拥有制造精密复杂产品的经验；另一个是资讯科技的世界，它正愈来愈入侵我们的生活。”

他表示，赢家将是那些能够掌握如何制造出智慧型硬体的企业，汽车厂商与科技公司更加紧密合作是水到渠成。

“我们需要摒弃你死我活的想法...如果少了科技业者的协助，我们无法提供客户完美体验，”Schwarzenbauer称。他强调，双方已经积极展开对话。(完)

(编译 王洋/王丽鑫/王颖/李春喜/张荻/蔡美珍；审校 龚芳/李婷仪/高琦/许娜/王颖)

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