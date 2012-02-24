苹果考虑现金派息 股东获董事任命更大发言权

知名基金经理人冈德拉克预计10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透加州库比蒂诺2月23日电---苹果(AAPL.O)周四同意让股东在该公司指派董事会成员方面有更大的同意权.这是投资人及企业治理维权人士长久以来对苹果的要求.
另外,苹果执行长库克(Tim Cook)也重申,他一直"非常认真思考"投资人的要求--把该公司所持的980亿美元现金及证券的一部分拿来派发股息.
苹果在库比蒂诺的股东年会中,终於同意美国加州公职人员退休基金(Calpers)及其他大股东的提议,同意董事会人选若未面临任何竞争对手时,必须先取得多数股东同意才能被选进董事会.
苹果说,未能取得多数股东同意的董事将自动请辞.
本次股东年会举行之前数日,苹果股价刚创下新高526.29美元,以4,500亿市值更加稳坐美国最有价值企业宝座.
部分分析师认为,预料苹果下月将推出最新款iPad,届时股价料将再创新高.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
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