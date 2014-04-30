美国个股：苹果发售120亿美元债券，投资者需求旺盛

标题新闻：ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛称，在经济复苏增强前ECB不应撤走刺激措施
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约4月29日 - 投资者周二一窝蜂地抢购苹果公司新发行的120亿美元债券，这次发售的债券由七部分组成，是苹果在美国债市的第二次融资。
据称截至中午时分，认购额已经超过400亿美元，不过消息人士称，由于簿记建档期间利差缩窄，最终认购额更接近350亿美元。
苹果原先的目标是融资80-100亿美元，定价将在周二稍晚进行。
苹果债券的评级为AA，由于需求强劲，价格可能低于该公司仍在流通中的债券，这对苹果来说是一次成功。
周二仅推出了美元计价债券，由德意志银行和高盛牵头安排。以后将发行欧元和英镑计价债券。
苹果将发售三年期、五年期、七年期和10年期固息债券，以及三年期和五年期浮息债券。
三年期固息债的参考价格为较美国公债加码20个基点(上下浮动2个基点)，五年期固息债较美国公债加码40个基点(上下浮动2.5个基点)，七年期固息债较美国公债加码62.5个基点(上下浮动2.5个基点)，10年期固息债较美国公债加码80个基点(上下浮动3个基点)，30年期固息债较美国公债加码100个基点。
投资者对苹果债券需求旺盛，据信苹果在伺机发售欧元或英镑债券。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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