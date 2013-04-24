苹果返利计划将为库克赢得时间

路透4月23日 - 苹果执行长库克希望投资者能“换种眼光”看苹果(“think different”)，少把它看成一个高速增长的新创立企业，而更多看作是一个能提供全球最丰厚红利、成熟且强健的科技企业。

如果华尔街能听进去，或许可以给库克减轻一些压力，平息投资者对近期股价下跌的抱怨，并为公司赢得时间做它最擅长的事情：设计和推广新产品。

周二苹果表示，将在2015年底之前向股东返还1,000亿美元，方式是把派息提高15%，以及将股票回购规模扩大五倍至600亿美元。

某种程度上而言，扩大后的资本回馈方案帮助掩盖了苹果10年来季度获利首次下滑的事实，不过分析师称，目前更重要的问题是苹果在产品方面还有什么储备项目。

库克试图重新设定投资者对苹果高涨的预期。自从在2007和2010年分别推出iPhone和iPad以来，苹果的业绩总能超出华尔街的获利预估，哪怕是最乐观的预估，使得皆大欢喜。

但周二，库克在电话会议上罕见地向分析师承认，苹果的增长已经放缓，利润也已经下滑。

分析师称，苹果是家成熟的公司，现在也在努力让每个人看到这一点。

“他们正在调整进入没有大起大落的中庸状态，”Forrester分析师Sarah Rotman Epps称。

受其资本计划支撑，苹果股价周二上涨5%，但随即回吐涨幅。

投资人在调适接受成长放缓的现实，过去几个月以来已目睹苹果市值蒸发逾2,800亿美元，因此任何股价涨势都无法带来慰藉。

研究顾问公司Endpoint Technologies Associates的总裁Roger Kay称，扩大股票回购和股利发放计划，会让投资人暂时感到满意。

而中长期而言，苹果需要推出另一款热销产品，才能加强业务动能，并赢回投资人的心。库克周二试图鼓动对产品的热切期待，透露秋季和2014年会有“一些很棒的东西”推出，很有可能是全新的产品。

“他们需要有开发新领域的产品，不管是电视机还是可穿戴式的产品，才能开创新的营收来源，”Epps称。

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**转型阶段**

这仍是关注苹果的观察人士最在意的问题。自库克2011年接掌苹果以来，部分投资人便开始质疑，少了乔布斯，苹果是否能继续透过新的革命性产品来颠覆电子产品市场。

苹果去年连续三季营收逊于预期，而在库克带领下，公司发布的主要产品是iPad mini，以回应亚马逊(AMZN.O)Kindle等平板产品的竞争。

外界已经认定苹果今年将推出一款新iPhone及数款新iPad，另外还有Mac电脑及音乐播放器iPod的改款。但盛传苹果的开发产品名单还有一款手表、电视机及广播服务。

库克没有提供任何新产品的更多细节，以苹果的神秘作风而言，这一点也不令人意外。

一些投资人仍对苹果的魔力深信不疑。

“在期望及财测方面，标准已经重新设定。苹果发债及大量买回股票是对的，”科技对冲基金公司HighStep Capital负责人Jason Jones指出。他承认自己是看多苹果的一方。

“苹果将渡过这段产品发布的清淡时期，然后从夏季开始到年底之前，产品发布将会加温，股价可能会有利多反应。”

虽然苹果仍在成长，而且以一个营收超过1,000亿美元的公司而言，实属不易，但苹果的成长速度已经减慢，因高端智慧型手机的普及率迈向饱和，且竞争对手又大量推出更便宜的机型，这类机型在中国及印度等高成长的发展中国家大受欢迎。

库克周二承认三星电子是苹果的头号对手。苹果也表示，就像iPad mini的例子，如果公司高层认为某个产品具有长期潜力，苹果短期内确实会在利润方面有所牺牲。

“苹果正处于由成长型公司转为价值型公司的过渡期，”Solaris资产管理投资长Tim Ghriskey指出，“成长型公司通常会把每分钱都重新投入发展，而苹果现在已经不是这样。”(完)

(编译 李春喜/王冠中/蔡美珍; 审校 许娜/程琳/白云)

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