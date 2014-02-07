苹果过去两周回购140亿美元股票--报道

路透2月6日 - 华尔街日报引述苹果(AAPL.O)执行长库克(TimCook)的报导称，自公布令人失望的第一季业绩以来，该公司在过去两周已回购140亿美元股票。

库克在访谈中对该报表示，苹果在公布季度业绩的一天后，即1月28日股价重挫8%，令公司“感到意外”。

假日季iPhone销量不及预期，加之苹果的营收预估疲弱，令外界又开始担心中国需求下滑和全球市场低迷。

华尔街日报称，加上此波回购，过去12个月中苹果回购规模超过400亿美元；据库克称这创造了一家公司在同一时间跨度的股票回购纪录。

“这意味着我们把赌注押在苹果身上，意味着我们对于现在正在从事和将来计划从事的事情充满信心。我们不是说说而已，而是在以行动来证明，”库克对华尔街日报表示。

本次回购是苹果此前披露的600亿美元股票回购计划的一部分。

12月当季，苹果通过分红和回购向股东回馈了77亿美元。不计近期回购，整体资本回报计划规模已增至430亿美元。

库克告诉该报，苹果计划在3月或4月披露回购计划的最新进展。

路透无法立即联系到苹果对此置评。(完)

(编译 石冠兰 审校 徐文焰)

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