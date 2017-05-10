苹果市值超过8,000亿美元 为美国公司开创先河

路透纽约5月9日 - iPhone手机制造商苹果(AAPL.O)周二成为首支市值超越8,000亿美元的美国公司，距离其跨越7,000亿美元大关刚刚过去两年多一点。

今年苹果股价上涨33%，自去年11月美国大选以来涨幅近50%。该公司在总市值21.7万亿(兆)美元的标准普尔500指数.SPX成份股中约占4%的比重。

2012年9月时苹果在标准普尔500指数中最高占到4.9%；该指数今年整体上涨逾7%。

“这恰恰反映了该公司特许经营实力的强大。苹果可能是国内实力最强的特许经营企业，”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler称，该公司不持有苹果股票。

“考虑到其产品数目有限，苹果在以少有的方式主导市场，而且能够在面对很多竞争对手的情况下保持利润。”

如果苹果继续维持其增长路径，那么今年稍晚其市值将突破1万亿(兆)美元大关。

股票回购亦提振苹果股价，根据标准普尔的数据，过去四年，苹果实际股票数量减少20.9%，平均稀释流通股减少20.5%。

苹果目标股价中值为160美元，高于三个月前的目标中值140美元。苹果股价周二收报153.99美元。

以收盘价计算的市值为8,028亿美元，超过美国50个州中45个州的经济规模，仅逊于伊利诺伊州、佛罗里达州、纽约州、德州和加州。

伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长巴菲特(Warren Buffett)周一表示，他越来越看好苹果，因为他可以“非常轻松地确定”苹果的竞争地位以及“谁在试图追赶他们”。伯克希尔哈撒韦公布其在苹果的持股约为200亿美元。(完)