苹果不擅资金管理 或成其软肋

* 苹果的现金回报似乎不及微软和谷歌

* 苹果一向对现金态度保守

* 2011年苹果将更多资金投入公司债

记者 Richard Leong; 编译 艾茂林/王冠中

路透纽约2月13日电---苹果(AAPL.O)股价周一飙升至500美元上方的新高,股东再次获得丰厚回馈.然而,这家iPhone和iPad公司有一个业务领域表现不是那麽兴旺,那就是如何管理其目前可能超过1,000亿美元的资金.

美国普通投资者经常接到像Capital One Financial这样的银行连珠炮般地推介收益可达1%的银行账户,而苹果或许对这种水平的收益感到满意,甚至更少一点也可以接受.目前苹果的资金量比很多小国的国内生产总值(GDP)还要高.

如果与科技界其它巨头作个比较,比如微软(MSFT.O)和谷歌(GOOG.O),就会发现至少在现金收益方面,苹果这家美国市值最高的上市公司可能很不在行.

一方面,苹果的资金以惊人速度攀升,去年第四季就增加逾160亿美元,总量达到976亿美元;另一方面,资金收益又寥寥无几.这种情况也许支持了投资者的一个看法,那就是苹果是时候开始以股息形式向股东返还部分资金.

否则,以当前现金生成速度,苹果资金量将在2013年某个时刻突破2,000亿美元,特别是考虑到iPhone的杰出成功.

苹果年报称,截至2011年9月24日的财年里,公司当时规模为816亿美元的现金和投资仅实现0.77%的收益,略高於上年回报0.75%,但低於2009和2008财年的1.43%和3.44%.

"很明显这个回报值很低--无论是绝对值还是相比较而言,都很低,"纽约咨询公司Robert Willens总裁Robert Willens说,他也是华尔街资深会计分析师.

当被问及现金管理情况时,苹果发言人引述公司向监管机构提交的文件,称苹果的投资政策和策略专注于资本保值以及支持公司的流动性需求.文件还称,公司的主要投资标的是"投资级别"证券.

"他们并不是像对冲基金那样在运作.他们像是在管理流动性资产组合,为的是满足公司业务需要,"纽约摩根大通证券短期固定收益策略主管Alex Roever说.

虽说如此,但苹果的一些同业似乎可以在不用承担更大风险的情况下,赢取更多回报.

浏览有关苹果投资的图表,请点选(link.reuters.com/rav46s).

微软和谷歌(GOOG.O)均未提供可供比较的加权平均回报率.微软在2011年底有592.9亿美元现金、流动证券和其他投资,谷歌则有446.3亿美元.

然而路透通过多个不同指标对其收益进行分析显示,他们在较高风险投资上比苹果更用功,获取的投资收益更高.

举例来说,在2011年内,谷歌流动证券的实现收益为3.81亿美元,未实现收益净值为4.69亿美元,合计8.50亿美元.2011年底时,谷歌的流动证券部位达346亿美元.

谷歌不愿就其回报率发表评论,而该公司过去两年年年底公布的现金等值物未实现损益不算高.但整体而言,这些数据显示回报率可能接近2%.

微软在6月30日止的财年内,现金和其他投资的未实现收益净值为28.3亿美元,多数收益来自普通股和优先股部位.微软在6月30日时的现金和其他投资总规模为636.4亿美元.

微软亦录得9亿美元的股利和利息收入.其公布的文件显示,该公司亦涉足石油、金属和谷物期货及选择权交易.该公司亦不愿就其回报率与投资政策置评.

相对的,苹果在截至9月24日年度内由出售证券录得的实现收益净值仅1.06亿美元,而未实现收益净值仅8,000万美元,持有现金和投资规模则为816亿美元.

若将这些公司2011财年的全年利息收入,除以其投资组合规模平均值,就可以取得不完美但相近的回报率比较指标.由此可以看出,苹果在2011年的回报率约0.53%,微软约1.52%,谷歌约1.47%.

**历史教训**

部分投资人和策略师表示,若认为苹果和其财务长奥本海默并未善加利用手头的现金,这样的说法并不公平.他们指出保护现金是首要任务,追逐收益并非其职责.

"他们核心竞争力不是现金投资,而是生产iPhone,"芝加哥顾问公司Treasury Strategies的合夥人Anthony Carfang说."如果这些人觉得自己是投资高手可以打败市场,那我才真的会担心."

分析师称,苹果在1990年代曾遭遇财务问题,意味着他们现在对於资金管理的看法,会比那些此後上市以来都从没出问题的公司来得保守.比方说,苹果并未投资任何股权,这点和微软及谷歌大不相同.

不过,观察三家公司公布投资类别的情况,苹果现在的投资已不再比微软和谷歌保守多少,在部分区块甚至冒险的程度更高.

举例来说,在2011年底时,苹果有有约40%的投资是在公司证券,高於前一年的36%,而谷歌的比重在14%,微软则约为17%.

的确,苹果可能因为在美国公债的投资不如其他公司高而使投资回报率较低.其在2011年底时的美债和机构债部位约占36%,低於微软和谷歌的超过50%.

过去一年来,苹果也增加了中长期债券的持仓,若长期利率下滑,这些部位的取得不错的回报,但若利率上扬就不好了.苹果也减少了较安全但收益较低的短期债券,转投入较高收益的中长期债,使得存续期风险升高.该公司在12月底时持有674亿美元长期债券,是一年前水准的两倍.

然而,苹果的投资回报率至少还是有机会迎头赶上谷歌.

在12月31日止当季,苹果的股利和利息收入1.37亿美元,微软相关收入为1.82亿美元,谷歌则损失1,800万美元.(完)

--译文审校 侯向明/程琳/田建华

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