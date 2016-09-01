苹果CEO称欧盟税务相关裁决“纯属政治扯淡”--报纸（更新版）

路透都柏林9月1日 - 苹果(AAPL.O)执行长库克(Tim Cook)在接受一报纸访问时称，欧盟向苹果开出的130亿欧元(145亿美元)补税要求“纯属政治扯淡”，或许含有反对美国的成分在其中。

库克称，他将与爱尔兰密切合作推翻此一裁决，他称该裁决“既非基于法律、也非基于事实。”

爱尔兰独立报(Irish Independent)报导引述库克谈话指出，“这里没有人做错了什么，我们需要团结一致。爱尔兰遭到刁难，这是不能接受的。”

库克向该报表示，对美国跨国企业的偏见，或许是做成该裁决的部分因素。

“我们认为苹果在这里被当成靶子，”他称，“我认为(反美情绪)是我们被当成靶子的原因之一。”

他补充称，“我认为他们有意将应该在美国缴的税搬到欧盟。”

欧盟竞争事务执委维斯塔格认为，苹果2014年在爱尔兰缴税比例只有0.005%，库克表示不接受这样的指责。

“他们拿了一个我不知道从哪来的数据说事，”他说，并补充说苹果每年纳税占全球利润的26%。

库克表示，尽管得到了这样的裁决结果，苹果仍然致力于扩大爱尔兰的业务。

“我认为，当初爱尔兰克服困难同苹果携手，现在我们要同爱尔兰站在一起，”他说。

他在周四接受爱尔兰广播电台RTE的采访时表示，欧盟的决定“令人恼火”，他有信心自己的上诉能够获胜。(完)