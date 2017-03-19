苹果CEO库克支持全球化 并呼吁中国继续对外资开放

吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透北京3月18日 - 苹果(AAPL.O)执行长库克(Tim Cook)周六在2017中国发展高层论坛上对全球化表示支持，并称中国应当继续对外资开放。
“我认为中国继续开放...十分重要，”库克在论坛上称。
目前美国与中国的关系日趋紧张，美国总统特朗普发表的贸易保护主义言论令人担心，中美间的贸易摩擦可能升温。
“现实情况是，在那些关闭国门、实行孤立政策的国家，人民得不到好处，”库克在此次难得的公开讲话中称。
苹果周五表示，将在上海和苏州新建两家研发中心。
该公司承诺对中国的研发部门投资超过35亿元人民币(5.08亿美元)。(完)
(编译 徐文焰；审校 郑茵)
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路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
路透香港5月24日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三发表最新调查显示，46%的香港IT领导人已投资或计划投资于数位化劳动、认知自动化或机器人自动化，而全球这一比例是34%。