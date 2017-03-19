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中国财经 | 2017年 3月 19日 星期日 17:46 BJT

苹果CEO库克支持全球化 并呼吁中国继续对外资开放

路透北京3月18日 - 苹果(AAPL.O)执行长库克(Tim Cook)周六在2017中国发展高层论坛上对全球化表示支持，并称中国应当继续对外资开放。

“我认为中国继续开放...十分重要，”库克在论坛上称。

目前美国与中国的关系日趋紧张，美国总统特朗普发表的贸易保护主义言论令人担心，中美间的贸易摩擦可能升温。

“现实情况是，在那些关闭国门、实行孤立政策的国家，人民得不到好处，”库克在此次难得的公开讲话中称。

苹果周五表示，将在上海和苏州新建两家研发中心。

该公司承诺对中国的研发部门投资超过35亿元人民币(5.08亿美元)。(完)

(编译 徐文焰；审校 郑茵)

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