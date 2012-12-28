苹果CEO库克2012年薪酬较上年纪录高位大幅缩水

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透纽约12月27日 - 苹果执行长库克(Tim Cook)2012年的薪酬总值只略高于400万美元,较2011年的薪酬方案大幅缩水.库克2011年的薪酬包括3.76亿美元的长期股票红利.
库克2011年接任苹果执行长一职,当年创下约10年来企业CEO单一薪酬最高纪录.
苹果周四向证管当局提交2012年薪酬资料.
库克2011年的3.76亿美元红利几乎全部都是股票红利,必须等到2016年及2021年才能处分.这个设计是为了长期留住库克.
根据苹果周四提交的文件,在基本薪资方面,库克2012年实际上加薪了50%,达到140万美元,他与其他苹果高层主管一样,获得薪资两倍的奖金.
库克2010年担任营运长时的薪酬,也远高于2012年,达到2012年的14倍.(完)
(编译 蔡美珍; 审校 徐文焰)
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