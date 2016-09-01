苹果CEO称欧盟税务相关裁决“纯属政治扯淡”--报纸

路透都柏林9月1日 - 据爱尔兰独立报(Irish Independent)报导，苹果(AAPL.O)执行长库克(Tim Cook)周四称，欧盟向苹果开出的130亿欧元(145亿美元)返还退税额“纯属政治扯淡”，当中有部分是受到反对美国的倾向所驱使。

库克在接受该报采访时说，他将与爱尔兰密切合作以试图推翻该裁决，并称苹果将致力于在爱尔兰的业务。

“这里没有人做错了什么，我们需要团结一致。爱尔兰遭到刁难，这是不能接受的，”该报援引库克的话称，“这纯属政治扯淡”。

据报导，库克还说，反美倾向是“我们被当成靶子的原因之一”。(完)