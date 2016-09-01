苹果CEO称欧盟税务相关裁决“纯属政治扯淡”--报纸

欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透都柏林9月1日 - 据爱尔兰独立报(Irish Independent)报导，苹果(AAPL.O)执行长库克(Tim Cook)周四称，欧盟向苹果开出的130亿欧元(145亿美元)返还退税额“纯属政治扯淡”，当中有部分是受到反对美国的倾向所驱使。
库克在接受该报采访时说，他将与爱尔兰密切合作以试图推翻该裁决，并称苹果将致力于在爱尔兰的业务。
“这里没有人做错了什么，我们需要团结一致。爱尔兰遭到刁难，这是不能接受的，”该报援引库克的话称，“这纯属政治扯淡”。
据报导，库克还说，反美倾向是“我们被当成靶子的原因之一”。(完)
(编译 汪红英；审校 张明钧)
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。