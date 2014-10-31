苹果CEO库克宣布出柜：为自己是同性恋而自豪

路透10月30日（记者 Christina Farr/Sarah McBride） - 苹果(AAPL.O)执行长库克周四宣布出柜，表示愿用自己的隐私换取协助推动民权发展的机会。

库克在杂志发表文章宣布了自己的性取向，证实为同性恋。现年53岁的库克是阿拉巴马州人，自称为“南方人的儿子”，公开反对歧视同性恋、双性恋和变性人。库克为同性恋在矽谷科技圈广为人知，但很少有人谈论此事。

美国同性婚姻已经日渐普遍，但该国在同性恋权益上仍存在分歧。美国有三分之二州同性婚姻合法。

“我为自己是同性恋而自豪，我认为身为同性恋是上帝恩赐给我的最好礼物，”库克在《彭博商业周刊》撰文称。（buswk.co/1DBoBfo）

库克还在文中提到了知名民权运动人士罗伯特·F·肯尼迪（Robert F. Kennedy）和马丁·路德·金。

“我在文章里写下这些并不是要把自己归为他们一派。看着那些照片，我明白要做好自己的份内之事去帮助他人，不论事情大小。我们正在一起一砖一瓦地铺设一条通向正义的阳光大道。这是我添上的一块砖。”

库克十分注重保护个人隐私。他周四在文章中称，正是因为这种保护个人隐私的愿望，让他到现在才公开此事。

“如果让人知道苹果CEO是名同性恋，能帮助那些对自己性别感到困扰的人，为那些感到孤独的人带去慰藉，鼓励人们坚持平等，那么就值得我用自己的隐私去交换，”他在文中写道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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