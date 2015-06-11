苹果零售店员工曾向库克投诉公司搜包政策

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山6月10日（记者 Dan Levine） - 根据周三公开的法庭文件，至少有两名苹果 零售店的员工直接向苹果执行长库克投诉，称公司对零售店员工搜包的政策不仅令人尴尬还有辱人格。

这些法官下令公开的投诉，是2013年苹果被控应当就占用时间进行搜包向员工补偿诉讼的一部分。其中一名员工在2012年致库克的信息中称，苹果零售店的经理们“被要求像罪犯一样对待‘宝贵’的员工”。法庭文件中该员工的姓名被涂黑。

库克将该信息转发给了零售及人力资源高管，并询问：“这是真的吗？”

法庭文件不包括库克收到的回复内容。路透无法立即联系到苹果方面代表发表评论。

在该起诉讼中，原告Amanda Friekin和Dean Pelle称，为了防止偷盗，销售代表每次离店时都要接受“扫描”或搜包检查，用餐休息时也是如此。当时在加州北区地方法院提起的该诉讼寻求列为集体诉讼。苹果遭内部员工起诉的情况很罕见。

该员工在2012年致库克的电子邮件中称，苹果的政策意味着公司不信任员工。

另一封北京一零售店员工向库克发送的电子邮件称，苹果对待其员工就如同“牲口”和小偷。邮件还称，其所在零售店的紧急通道被苹果产品堵塞。

法庭文件没有公布库克对该电邮的回复内容。不过，苹果其他高管曾讨论过公司的搜包政策。

该诉讼定于7月2日举行听证会。(完)